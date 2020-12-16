中國打壓人權律師 聯合國專家抨擊

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（法新社日內瓦16日電） 聯合國（UN）人權專家勞勒今天抨擊中國數年來持續打壓維權人士和律師，並特別提到中國律師常瑋平案。常瑋平10月揭露自己被拘留時遭受酷刑，之後便下落不明。

聯合國人權維護者處境特別報告員勞勒（Mary Lawlor）警告，中國5年多前開始鎖定在法律界批評中共當局的人，打壓行動至今不衰。

未代表聯合國發言的獨立專家勞勒表示，中國維權人士及其律師仍持續遭到指控、拘留、被失蹤和虐待。

她指出：「自2015年7月9日所謂的709大抓捕開始以來，人權律師這個職業在中國實際上已被當成犯罪。」

勞勒在聲明中提到中國人權律師常瑋平最近遭逮捕和「強迫失蹤」一事，象徵北京努力讓疾呼中國人權惡化的律師噤聲。這份聲明獲得另外7名聯合國人權專家背書。

勞勒表示，常瑋平10月上傳影片至網路，形容自己之前在審訊期間受到酷刑和不當對待；幾天後常瑋平又遭到拘留和指定居所監視居住，以報復他上傳影片。

根據勞勒的聲明，常瑋平至今下落不明，律師一直無法聯繫上他，他也未遭指控。

勞勒表示：「我呼籲中國當局立即釋放常瑋平，以及其他被拘留、被失蹤的人權捍衛者。」

© 2020 AFP