中國批准首款國產新冠疫苗 為十幾億人接種鋪路

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社北京31日電） 中國國家藥監局今天批准國藥集團（Sinopharm）旗下的一款新冠疫苗有條件上市；國藥集團昨天發表這款疫苗對新冠肺炎的保護力達79%。

這是中國首個正式獲批上市的疫苗，代表大規模接種可能迅速展開。

中國有關當局表示，約450萬劑國產疫苗已提供醫護、外派海外工作者接種。

中國國藥集團昨天宣布，集團所屬的中國生物技術股份有限公司研製的滅活疫苗第3期數據顯示，疫苗針對2019冠狀病毒疾病的保護力達79.34%，達相關標準。

中國生物統計分析所研製滅活疫苗第3期臨床試驗期中分析數據結果顯示，疫苗接種後安全性良好，免疫程序兩針接種後，疫苗組接種者都產生高滴度（Titer，力價）抗體，中和抗體陽轉率為99.52%，對於2019冠狀病毒疾病（COVID-19）的保護效力為79.34%。

國藥集團說，這個數據結果達到世界衛生組織（WHO）相關技術標準，也符合中國國家藥監局印發的相關標準要求。國藥集團中國生物北京公司已正式向國家藥監局提交附條件上市申請。

此前，美國莫德納（Moderna）生產的疫苗已獲美國政府批准；美國輝瑞藥廠（Pfizer）與德國生技公司BioNTech合作的疫苗則得到40多國授權。這兩種疫苗的保護力都達95%。

© 2020 AFP