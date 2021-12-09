中國批准首款治療新冠特效藥緊急使用

（法新社北京9日電） 中國國家藥監局批准首款治療COVID-19特效藥的緊急使用。這款藥在臨床試驗證明能顯着降低高風險患者的住院與死亡率。

廣告 繼續瀏覽後續

全球COVID-19疫情出現Omicron變異株的新威脅，各國藥政機關也紛為研發中的特效藥開綠燈，尤其是能供高風險族群使用的療法。

中國藥品監督管理局（NMPA）在昨天發出的官方公告指出，已核准一款單克隆中和抗體療法的緊急使用。

單克隆抗體是一種能附着在新型冠狀病毒棘蛋白上的蛋白質，可降低新冠病毒進入人體細胞能力。

中國藥監局指出，獲準的單克隆中和抗體安巴韋單抗/羅米司韋單抗聯合療法是透過注射給藥，能用於治療輕度及伴有進展為重度（包括住院或死亡）高風險因素成人、青少年的新型冠狀病毒感染。

這款新藥是由中國清華大學、深圳第三人民醫院及騰盛博藥生物科技有限公司（Brii Biosciences）聯合研發。

最終臨床試驗結果顯示，與安慰劑相比，安巴韋單抗/羅米司韋單抗聯合療法，可讓高風險COVID-19患者住院和死亡風險降低80%。治療組為零死亡而安慰劑組有9例死亡，臨床安全性優於安慰劑組。

無論早期即開始接受治療（癥狀出現後5天內）還是晚期才開始接受治療（癥狀出現後6至10天內）的受試者，住院和死亡率均顯着降低。

中國是最近一個批准這類治療COVID-19單克隆抗體藥品的國家；英國藥政機關上周批准一款類似藥物使用。

儘管口服藥更易於患者服用，目前治療COVID-19最有效者仍為單克隆抗體藥品，這類藥品須透過點滴注射。

© 2021 AFP