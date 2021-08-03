中國持續拘留2加籍公民 拜登杜魯道主張立即釋放

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（法新社華盛頓2日電） 美國總統拜登與加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）今天討論到中國「任意拘留」兩名加籍公民一事，兩國領袖都認為應立即釋放他們。

北京以涉嫌刺探情報為由，拘留加拿大前外交人員康明凱（Michael Kovrig）和商人史佩弗（Michael Spavor）達兩年之久。拜登與杜魯道在電話中談到此事。

杜魯道的辦公室透過新聞稿表示，杜魯道與拜登「討論到中國任意拘留加籍公民康明凱與史佩弗一事，兩位領袖都同意必須立即釋放他們」。

康明凱與史佩弗被拘留，似乎是中國為報復加拿大依美國引渡要求而逮捕華為技術公司財務長孟晚舟的行動。

拜登辦公室聲明表示，康明凱與史佩弗遭到「不公正拘留」，拜登在電話中加以譴責，並「重申堅決與加拿大同在、確保兩人獲釋的承諾」。

49歲的孟晚舟涉嫌在華為與伊朗的業務往來上誤導滙豐銀行，致使滙豐可能違反美國對伊朗的制裁措施，因此被控犯下銀行詐欺罪，但她否認指控。孟晚舟2018 年12月在溫哥華機場被捕後，面臨從加拿大引渡到美國的命運。她預定於4日在加拿大法院出席這起引渡案的最後一輪審訊。

若孟晚舟被引渡到美國受審並定罪，可能被判30年以上徒刑。

© 2021 AFP