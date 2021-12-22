中國推北京冬奧全用綠能 農民控遭強徵土地

（法新社河北保定市22日電） 中國誓言要把北京冬奧打造成歷來首次完全靠風力和太陽能發電運作的奧運會，當局急於兌現承諾之際，農民表示，他們付出沉重代價，被毆打、強徵土地，甚至遭非法監禁。

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為迎接明年2月登場的北京冬季奧運會，中國承諾提升綠色能源產量，並建造大量設施以增加量能，但維權人士警告，一般民眾在北京推動雄心大業時慘遭「掠奪土地」。

鄰近北京的一個小村莊里，龍氏（Long，音譯）一家說，由於自家農地旁的太陽能農場延伸擴張，他們已失去了一半以上農業用地，現在，他們收入太少，寒冬來臨之際，只得燃燒玉米殼和塑膠袋來取暖。

黃郊村的龍姓農民說：「電力公司租用土地25年，（他們）僅承諾每年每畝地給我們1000元（人民幣）。」

「在同等土地種植玉米，我們可以賺超過兩倍。現在沒有土地，我靠當臨時工勉強維持生計。」

中國是世界上最大的風力發電機和太陽能板生產國，中國尋求全球市場，北京冬奧被視為展示其綠色技術的大好機會。

為確保北京冬奧的電力供應不間斷，並清除首都令人窒息的冬季霾害，與北京相鄰的河北省建了一座大型可再生能源電廠。

這一電網每年可產生140億千瓦小時的綠電，相當於斯洛維尼亞（Slovenia）一年的能源消耗量。

但對於龍姓農民及鄰居畢姓農民（Pi，音譯）而言，綠色能源的迅速發展讓他們的生活變得更加危險且艱困。

畢姓農民說，村民被迫簽署合約，將他們的土地出租給國家電力投資集團（SPIC）所建的太陽能園區；法新社檢視過這一合約。

他表示，不同意者遭警察毆打，「有些人（被打到）住院治療，有些人被拘留」。

在一次公開抗議後，畢姓農民被判入獄40天，而龍姓農民因「非法集會及擾亂秩序」而被監禁9個月。畢姓農民說：「這情況形同黑手黨。如果你抱怨，那就會遭鎮壓、監禁和判刑。」

由於訊息未被公開，法新社無法確定SPIC在黃郊附近建造的項目，是否會直接供電給奧運會場館；SPIC拒絕向法新社證實此訊息。

不過，北京冬奧共同主辦城市、河北省張家口市政府表示，自2015年申奧成功以來，張家口可再生能源示範區建設「實現了從無到有」，「成為全國非水可再生能源第一大市」。

隨着中國拚命在奧運登場前減少空污，政府對風力和太陽能發電廠的補貼，加快了河北其他地區這類項目的建設。

國際特赦組織（Amnesty International）在聲明指出，與風能和太陽能產業相關的最常見人權問題包括「強行驅逐、非法徵地，以及與失去土地有關的生計損失」。

北京當局希望，到2030年，國家的非化石能源消費比重達到25%左右。為實現此目標，中國必須將目前的風力和太陽能發電量增加一倍以上，但環保人士警告，因能源公司急於生產可再生能源，徵用土地現象將變得更為普遍。

針對徵用於開發綠能等生態項目的土地，中國9月宣布了嚴格補償規定。

當局雖稱農業用地不能被佔用，尤其是農田，且若農田被用於可再生能源項目，則應設有利益共享計畫，例如為溫室供電。但法新社採訪的數位農民表示，能源公司將農田標記成荒地，以此規避規則。

此外，為減少徵地衝突，中國已將大多數太陽能發電廠列為扶貧項目，村民透過安裝在屋頂上的太陽能板可獲得免費電力。

然而，在有300多戶人家的黃郊，僅有2個屋頂有太陽能板，村民表示，並無其他安裝計畫。

畢姓農民說：「在中央層級，政府對農民制定很好的政策。但一到了村莊，事情就變了。基層的腐敗令人無法忍受。」

© 2021 AFP