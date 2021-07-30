中國整頓產業投下變數 亞股收黑

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（法新社香港30日電） 儘管美國經濟數據及企業財報樂觀，帶動美國股市走揚，但買氣未能延續到亞洲股市。由於中國政府對產業的監管整頓持續令投資人擔驚受怕，亞股今天以下跌行情結束一周震蕩走勢。

美國昨天公布第二季經濟規模重返COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情前水準，儘管仍不如分析師預期，但反而使得美國聯邦準備理事會（Fed）開始縮減超寬鬆貨幣政策的壓力降低。

Delta變異株雖造成各地疫情急速升溫，但企業財報季表現超越預期，加上經濟數據亮眼，暗示全球復蘇仍按步前進。不過，中國當局本周對補教、科技和地產等行業採取大力監管行動，令亞洲股市飽受重擊。

北京的措施包括禁止教育企業獲利，以及迫使網路業巨擘騰訊放棄獨家音樂版權，引發投資人擔憂其他企業也會被盯上。香港股市應聲在3個交易日內累計大跌逾9%，上海股市也受挫，全球其他股市同樣受到影響。

中國國營媒體和監管機關其後表示，官方並未準備對一系列產業進行廣泛整頓，且中國經濟基本面也穩健，試圖藉此緩和投資人疑慮。亞股昨天也因而反彈。

然而，今天亞股交易場內氣氛仍緊張。分析師警告，北京可能還不會停手。包括騰訊、中國電子商務巨擘阿里巴巴、同樣被中國監管大刀揮中的外送平台美團，以及補教企業，今天在香港掛牌股價全都重挫。

東京股市今天收盤下挫1.8%，香港股市挫跌1.4%，上海股市收低0.4%，雪梨、首爾、新加坡、威靈頓、台北、曼谷、馬尼拉、吉隆坡和雅加達股市也全數收黑。（譯者：張正芊/核稿：劉學源）

© 2021 AFP