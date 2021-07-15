中國數據穩健加上美聯準會溫和評論 亞股多收高

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(法新社香港15日電） 中國公布最新數據顯示，成長速度雖減緩，但步伐穩建，同時美國聯邦準備理事會（Fed）主席表示，振興措施將持續至復蘇步上正軌。亞股今天在這兩大正面消息帶動下，大多收高。

中國最新公布的數據顯示，第2季經濟成長自前一季的18.3%，放慢至7.9%。

美銀證券（Bank of America Securities）大中華區首席經濟學家喬虹告訴彭博電視：「從工業生產和零售銷售來看，整體成長前景仍具相當韌性。」

最新的經濟數據顯示，中國可望達成今年經濟成長超過6%的目標。

此外，投資人也在解讀Fed主席鮑爾（Jerome Powell）發表的溫和評論，鮑爾坦承通膨超乎聯準會預期強勁，但強調經濟「仍有一段長路要走」。

鮑爾在半年一度的國會聽證會表示，Fed「將確保貨幣政策繼續提供經濟強勁支撐，直到經濟完全復蘇為止」。

鮑爾的演說內容和中國的經濟數據大致受到亞洲股市的歡迎，港股恆生指數收漲0.6％，來到27965.97點。上海綜合股價指數收漲1.0%，來到3564.59點。

至於亞洲其他股市，首爾、台北、吉隆坡和雅加達股市多收漲。東奧舉辦在即，疫情引發關切的日股日經指數則下跌1.2%，來到28279.09點；延長封城措施的雪梨股市也收低；新加坡股市也收跌。（譯者：劉淑琴/核稿：陳政一）

© 2021 AFP