中國海警水柱襲菲船 美國：支持盟邦菲律賓

（法新社奈及利亞阿布加19日電） 菲律賓與中國在南海相互僵持對立後，美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）今天發表聲明說，美國支持菲律賓。

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菲律賓昨天「以最強烈的措辭」譴責3艘中國海警船的行為，稱這些海警船在南海阻擋並以水柱噴擊駛往一座菲國島礁進行運補的船隻。

隨同國務卿布林肯（Antony Blinken）到訪奈及利亞的普萊斯在阿布加（Abuja）說：「面對直接威脅到區域和平穩定的這種情勢惡化，美國支持盟邦菲律賓。」

普萊斯說，中國的行為「使區域緊張惡化，侵犯了國際法保障的南海航行自由，也破壞了建立在法規基礎上的國際秩序」。

普萊斯警告，「菲律賓公共船隻若遭受武裝攻擊」，將啟動1951年的美菲共同防禦條約。

菲律賓外交部長陸辛（Teodoro Locsin）昨天表示，他已就此事向北京當局表達「憤怒、譴責和抗議」。陸辛說，事件發生於16日，當時菲國船隻正要前往南沙群島仁愛礁（Second Thomas Shoal）進行運補。

中國外交部發言人趙立堅則聲稱，菲律賓兩艘補給船未經中方同意，擅自闖入中國南沙群島仁愛礁附近海域。中國海警船依法執行公務，維護中國主權和海上秩序。

© 2021 AFP