中國熱門叫車app滴滴申請在美國IPO

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（法新社紐約10日電） 中國網路叫車服務業者滴滴出行申請在美國紐約股票市場上市，是中國科技企業在美中關係緊繃背景下一項高調之舉；有報導稱，這可能名列今年規模最大首次公開募股（IPO）案。

受歡迎的滴滴出行自2016年打贏與美國優步公司（Uber）在中國市場的爭奪戰、接管優步的中國子公司之後，就在中國叫車服務市場稱霸。

滴滴出行為了在紐約上市，今天向美國監管機關提出申請，以進行價值一億美元的首次公開募股。彭博（Bloomberg News）指出，一旦股份銷售的細節披露，預期金額還會高得多。

滴滴出行IPO是以「小桔快智」（Xiaoju Kuaizhi）公司名義提出申請，可能是今年全球規模最大IPO案之一；有報導提到，募集金額可能多達70億美元（約新台幣約新台幣1932億元）。

申請案內容也顯示，滴滴出行去年在2019冠狀病毒疾病（Covid-19）相關防疫措施和旅行限制下，虧損了16億美元（約新台幣442億元）。

不過，隨着中國的疫情普遍獲得控制，滴滴出行今年1到3月凈利達8億美元。

滴滴出行的服務目前擴及15國，包括俄羅斯和澳洲。根據IPO文件，旗下駕駛超過1500萬人。

美中關係正處於緊張狀態，其中一項主要爭論議題就是科技業。

滴滴出行列出營運面臨的持續風險，包括安全、美中關係緊張，以及中國當局在整治部分科技業巨頭時可能依反壟斷法規採取行動。（譯者：曾依璇/核稿：張正芊）

© 2021 AFP