中國玻璃心 奧斯卡頒獎香港看不到

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（法新社香港29日電） 每年奧斯卡金像獎頒獎典禮全球爭睹，無線電視台負責香港地區的轉播已逾半世紀，但台方今天證實基於商業考量，今年不提供轉播服務。外界疑與反送中紀錄片「不割席」入圍有關。

無線電視台（TVB）英語頻道自1969年起向全港放送這項影壇盛會的實況已行之有年，但TVB的發言人告訴法新社，「我們敲定今年不碰奧斯卡（Oscars），純粹是出於商業考量的決定」。

第93屆奧斯卡金像獎頒獎典禮將在美國洛杉磯時間4月25日晚間揭幕，如今無線電視台確定喊卡，法新社報導說，今年香港將不會有電視台接手。

TVB做此決定前，美國彭博（Bloomberg News）本月稍早曾報導，中共宣傳部門已下令，官媒今年淡化處理頒獎典禮，並且不得實況轉播。

至於個中原由，一般認為與記錄香港反送中的紀錄短片「不割席」（Do Not Split）入圍，以及華裔導演趙婷（Chloe Zhao）執導的「游牧人生」（Nomadland）獲4項提名有關。

趙婷1982年在北京出生，高中時在倫敦就讀，後來在美國取得政治學學士和紐約大學電影學士學位。

她的繼母是中國着名演員宋丹丹，今年2月底她獲頒第78屆金球獎最佳導演獎，宋丹丹曾在微博發文祝賀，稱繼女是「我們家的傳奇」。

中國藝文資訊社群平台豆瓣原本已經發布中文版海報並預定4月23日上映，但她曾批評「中國是個充斥謊言的國家」，並說「現在我的國家是美國」被網友起底，目前豆瓣平台已看不到電影海報，影片能否如期上映也是未知。

由於中國嚴格箝制所有媒體，過去也曾轉播奧斯卡金像獎頒獎典禮的中國中央電視台，今年是否比照以往尚未拍板。（譯者：曹宇帆/核稿：劉淑琴）

© 2021 AFP