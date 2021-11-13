中國異議創作人巴丟草展覽 在義大利城市如期開展

（法新社義大利布雷西亞12日電） 在中國官方反對聲中，異議藝術家巴丟草順利在義大利舉行首次個展，展品包括一把據稱被中國警方用來當作刑具的搖椅，他挪用北京自己的道具，來嘲諷中國的宣傳作為。

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雖然中國政府要求取消展覽，義大利北部的布雷西亞（Brescia）仍舉辦了巴丟草的第一次國際個展。

35歲的巴丟草現居澳洲。中國駐羅馬大使館上月致信布雷西亞市政府，稱巴丟草的作品「充斥反中謊言」、「破壞中義友好關係」，但布雷西亞不為所動。

副市長卡斯特萊蒂（Laura Castelletti）告訴法新社：「不管是市政人員還是公民，布雷西亞沒人對於這場展覽的舉行有一丁點懷疑。」

卡斯特萊蒂說，布雷西亞以古羅馬遺跡聞名，基於「捍衛藝術自由」，向來有接納異議分子、畫家、作家的傳統。

布雷西亞上次歡迎藝文人士是在2019年，當時庫德族畫家兼記者杜根（Zehra Dogan）在土耳其入獄近3年後來到這座城市。

巴丟草的展覽「中國（不）近了」（China is (not) near）今天在聖朱里亞博物館（Santa Giulia museum）揭幕，將展至明年2月13日，內容批判中國的政治打壓及對COVID-19（2019冠狀病毒疾病）起源論點的審查，這兩個議題都極易引發中國激烈反應。

展覽還向當年挺身阻攔坦克的無名「坦克人」致敬。為呼應時事，幾輛改造過的坦克頂着球體，看上去像是放大版的COVID-19病毒。

博物館一隅的牆上還展出一名武漢市民的日記，作者想方設法規避審查，記述封城下的日常生活。

巴丟草說，北京無疑要為疫情負責，因為當局在2019年底病毒初現武漢之際忽視了警訊。

布雷西亞博物館基金會（Brescia Museums Foundation）會長巴佐利（Francesca Bazoli）表示，這場展覽「無意冒犯中國人或中國文化及文明」，而是「我們支持表達自由」。

外界將巴丟草與英國塗鴉大師班克西（Banksy）相提並論，稱他為「中國班克西」。他接受法新社訪問時說，布雷西亞「有勇氣為了捍衛基本人權拒絕中國」，他「非常高興又自豪」。

巴丟草說：「我想用我的藝術去揭發謊言、把中國政府的問題暴露出來、批判中國政府，但另一方面也是讚頌中國人民有多勇敢…即使他們處於專制政府這種艱困環境之下。」

巴丟草說，他2018年原本要在香港展出，但計畫因他本人及周圍人遭受施壓而夭折。他說，「國安警察威脅我在上海的家人」，還揚言，如果執意舉辦展覽，會派警察去開幕式。

在布雷西亞展出的作品中，還有一幅習近平與香港行政長官林鄭月娥合成的肖像激怒了北京政府，這件作品意在點出香港自治權已被侵蝕。

巴丟草表示，中國共產黨「認為所有自由藝術家都是敵人，所以才這麼恨我」；他還說，他每天都在社群媒體上收到死亡威脅。

他說，由於中國嚴格審查，他直到上大學才得知1989年天安門事件。他決定從法學轉而投身藝術領域，2009年移居澳洲，起初匿名活動，到了2019年天安門事件30周年才公開自己的身分。

© 2021 AFP