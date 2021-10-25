中國疫情、通膨等疑慮盤旋 亞股走勢搖擺

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距離北京冬季奧運開幕只剩3個多月，中國卻出現COVID-19（2019冠狀病毒疾病）Delta變異株疫情，當局已被迫再度實施嚴格的管制措施。外界擔憂，若中國實施更大範圍封鎖，將衝擊當地經濟成長。

另一方面，投資人長久以來對通貨膨脹情勢的擔憂，持續在交易場上投下陰影。油價持續走揚，布倫特（Brent）原油價格漲破每桶86美元，居3年高點；西德州中級原油（WTI）也逼近每桶85美元，是2014年10月以來首見。

所幸過去幾周一系列企業財報強健，緩和通膨疑慮。包括亞馬遜（Amazon）、蘋果（Apple）、三星（Samsung）和微軟（Microsoft）等科技業巨擘本周將發布財報，市場會藉此窺探供應鏈緊繃和物價上漲等因素對企業獲利有何衝擊。

投資人也將關心這些企業發布的財測，因為內容會反映出企業如何考量央行緊縮貨幣政策及可能在明年升息等因素。科技企業往往較易受借貸成本升高影響。

麻煩纏身的中國地產業巨擘恆大，傳出已在23日期限前支付一筆債券的利息，使得投資人獲得亟需的信心提振。不過，恆大在今年結束前還面臨其他債務履行期限，是否會違約仍是未知數。

此外，恆大昨天宣布10餘個建案已復工，也帶給中國股市一些額外鼓舞。但另方面北京宣布，為打擊房市炒作，將在部分地區開展房地產稅改革試點工作，引發投資人對產業發展的疑慮。

上海股市今天收高0.8%，雪梨、首爾和孟買股市也收紅。但東京股市收低0.7%，新加坡、馬尼拉、雅加達和曼谷股市同樣收跌。香港和台北股市則收在平盤。（譯者：張正芊/核稿：陳政一）

© 2021 AFP