中國監管單位宣布 立案調查阿里巴巴壟斷

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社北京24日電） 中國國家市場監管總局今天表示，已立案展開對阿里巴巴壟斷行為的調查。此舉讓阿里巴巴的股價重挫，讓這個中國電商巨擘承受來自公部門更大的壓力。

阿里巴巴美股盤後下跌逾3%。官媒人民日報的評論指，本次調查是為引導平台經濟健康發展，國家支持的態度不變。

官方媒體報導，人民銀行公布，將聯同中國銀保監會、中國證監會及國家外彙管理局，於近日約談阿里巴巴旗下的螞蟻集團，督促指導集團按照市場化及法治化原則，落實金融監管、公平競爭及保護消費者合法權益等要求，規範金融業務經營與發展。

螞蟻集團表示，收到監管部門的約談通知，將會認真學習和嚴格遵從監管部門的要求，落實好相關工作。

在上月螞蟻集團上市遭叫停後，「反壟斷」成為內地官方防止民間企業在特定領域坐大的既定政策。

國家市場監管總局市場監管總局根據舉報，依法對阿里巴巴集團控股有限公司實施「二選一」等涉嫌壟斷行為，進行立案調查。「二選一」即網購平台要求與他們合作的電商，不能在其他平台上開售產品，變相是獨家代理。

人民日報發表署名文章，指有關行動是互聯網領域加強反壟斷監管的一項重要舉措，是次調查並非意味中國對平台經濟鼓勵及支持的態度有所改變，而是為了更好地規範及發展平台經濟，引導、促進行業健康發展。

此舉顯示中國官方正向國內最具影響力企業之一的阿里巴巴增強加壓力道；阿里巴巴靠革命性地形塑中國電商環境，讓創辦人馬雲成為中國頭號富商。

官方發布立案查壟斷的消息傳出後，阿里巴巴的股價今早在香港交易所一開盤就應聲下挫5.48%。

© 2020 AFP