中國經濟復蘇恐未如預期 亞股普遍收跌

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（法新社香港16日電） 由於中國經濟數據疲弱、COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情再起及塔利班在阿富汗勝利，都使投資人感到擔憂，亞洲股市今天普遍收跌。

法新社報導，中國國家統計局公布數據顯示，國內7月社會消費品零售總額年增8.5%，規模以上工業增加值年增6.4%，兩項數據皆低於分析家預期。

中國為對抗最近COVID-19疫情，採取封鎖措施及其他行動限制，加上發生一系列致命洪災，都被視為阻礙經濟表現的主因。

與此同時，市場觀察家也正關注阿富汗情勢進展，武裝組織塔利班（Taliban）已在境內20年戰爭中取得完全軍事勝利。

安達（OANDA）資深亞太市場分析師海利（Jeffrey Halley）指出，中國疫情再起使「投資人緊張加劇，尤其是當投資人看到整個地區疫情的演變，從澳洲到新加坡乃至日本，以及這些國家間的各地」。

Interactive Investor市場部門主管韓特（Richard Hunter）提及：「中國經濟數據疲軟衝擊市場情緒，較低的零售及工業生產數據，引人質疑是否能夠維持復蘇動力。」

韓特表示：「此外，亞洲普遍仍存在一些健康問題，而阿富汗事態發展及對該區域未來產生的影響，使得對於地緣政治的擔憂也浮上檯面。」

東京股市日經225指數下跌1.62%，收27523.19點；香港恆生指數下挫0.80%，收26181.46點；上海證券交易所綜合指數小漲0.03%，收3517.34點。

雪梨、新加坡、台北、威靈頓、雅加達股市也收跌，但孟買及馬尼拉股市收漲。

© 2021 AFP