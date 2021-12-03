中國網友發揮創意 拐彎抹角談論彭帥

（法新社北京3日電） 由於網管眼明手快刪除所有關於彭帥指控遭性侵的訊息，中國網友只好藉由弦外之音的關鍵字如「吃瓜」、「當事人」等，以具創意方式在網路上討論這位女網球星。

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現年35歲的彭帥上個月在網路貼文，自陳中國國務院前副總理張高麗逼迫她發生性關係，網管旋即刪文，並監控社群媒體針對彭帥的討論。

不過她的自訴文卻在社群媒體推特（Twiteer）傳開，並引發國際聲援。中國當局雖然封鎖推特，不過一般用戶仍可透過「虛擬私人網路」（VPN）連結推特而一探究竟。

許多人找到其他方法，避開中國防火牆的監控，起初使用彭帥的英文名字母縮寫PS，指稱這位往昔女雙排名世界第一的球星。不過所有包含PS字母的訊息很快就被鎖定。

但山不轉路轉，根據一張截圖，有個中國網友留言說：「彭於晏真是太帥了（Eddie Peng is too handsome）。」看似吹捧台灣明星彭於晏，實則暗指彭帥，不過那則留言已經被刪除。

而若干網友在流行文化評論網站「豆瓣」（Douban）的留言，則是利用「英猜中」隱喻手法。

一張摘自豆瓣論壇入門網站的截圖顯示，有個網友這麼說Her WB id no le，乍看之下毫無頭緒，不過心領神會的都明白，這是指她的（彭帥的）微博帳號沒了，當然這則網友貼文最後也被刪除了。

另有網友寫下祈福字句I hope her ping'an（我希望她平安），希望彭帥安好。

豆瓣被視為尺度比較敢的網路平台，常常出現挑戰中國網路政治規範極限的討論文。

若干網友在微博「網球」論壇張貼「大西瓜」貼圖，一夕間在網壇爆紅，而中國網路俚語「吃瓜」（eating melon）即指談論八卦。

彭帥控訴文網路瘋傳的那晚，有個網友在微博發文說：「即便我睡著了，我還是得爬起來吃瓜。」（Even when I'm asleep I must wake up to eat melon）並說張高麗或者稱「當事人」（person involved），「太政治敏感了」（too politically sensitive）。

中國當局很快掌握、立即發現並刪除與彭帥有關的隱晦新貼文，甚至封鎖豆瓣介紹韓劇「總理與我」的頁面，網友先前紛紛退避到這裡討論彭帥發文指控張高麗情事。

即使如此，因留言爆量以致仍有若乾沒被刪除的漏網之魚評論殘存。

「世界女子職業網球協會」（WTA）在微博羅列今年度奪得錦標賽冠軍名單的貼文，就有網友在留言區發聲說：「我力挺WTA（I support WTA）」、「請尊重女性」等。

有些人則是把WTA的英文字母，部分以星號標示規避網管，並在微博請教：*TA在1日停辦所有中國賽事之舉是否「與那個人有關？」

© 2021 AFP