中國網友發揮創意 拐彎抹角談論彭帥

(法新社北京3日電) 由於網管眼明手快刪除所有關於彭帥指控遭性侵的訊息,中國網友只好藉由弦外之音的關鍵字如「吃瓜」、「當事人」等,以具創意方式在網路上討論這位女網球星。

現年35歲的彭帥上個月在網路貼文,自陳中國國務院前副總理張高麗逼迫她發生性關係,網管旋即刪文,並監控社群媒體針對彭帥的討論。

不過她的自訴文卻在社群媒體推特(Twiteer)傳開,並引發國際聲援。中國當局雖然封鎖推特,不過一般用戶仍可透過「虛擬私人網路」(VPN)連結推特而一探究竟。

許多人找到其他方法,避開中國防火牆的監控,起初使用彭帥的英文名字母縮寫PS,指稱這位往昔女雙排名世界第一的球星。不過所有包含PS字母的訊息很快就被鎖定。

但山不轉路轉,根據一張截圖,有個中國網友留言說:「彭於晏真是太帥了(Eddie Peng is too handsome)。」看似吹捧台灣明星彭於晏,實則暗指彭帥,不過那則留言已經被刪除。

而若干網友在流行文化評論網站「豆瓣」(Douban)的留言,則是利用「英猜中」隱喻手法。

一張摘自豆瓣論壇入門網站的截圖顯示,有個網友這麼說Her WB id no le,乍看之下毫無頭緒,不過心領神會的都明白,這是指她的(彭帥的)微博帳號沒了,當然這則網友貼文最後也被刪除了。

另有網友寫下祈福字句I hope her ping'an(我希望她平安),希望彭帥安好。

豆瓣被視為尺度比較敢的網路平台,常常出現挑戰中國網路政治規範極限的討論文。

若干網友在微博「網球」論壇張貼「大西瓜」貼圖,一夕間在網壇爆紅,而中國網路俚語「吃瓜」(eating melon)即指談論八卦。

彭帥控訴文網路瘋傳的那晚,有個網友在微博發文說:「即便我睡著了,我還是得爬起來吃瓜。」(Even when I'm asleep I must wake up to eat melon)並說張高麗或者稱「當事人」(person involved),「太政治敏感了」(too politically sensitive)。

中國當局很快掌握、立即發現並刪除與彭帥有關的隱晦新貼文,甚至封鎖豆瓣介紹韓劇「總理與我」的頁面,網友先前紛紛退避到這裡討論彭帥發文指控張高麗情事。

即使如此,因留言爆量以致仍有若乾沒被刪除的漏網之魚評論殘存。

「世界女子職業網球協會」(WTA)在微博羅列今年度奪得錦標賽冠軍名單的貼文,就有網友在留言區發聲說:「我力挺WTA(I support WTA)」、「請尊重女性」等。

有些人則是把WTA的英文字母,部分以星號標示規避網管,並在微博請教:*TA在1日停辦所有中國賽事之舉是否「與那個人有關?」

