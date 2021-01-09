中國讚揚維族控制人口有成 美官員痛批

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社華盛頓8日電） 中國駐美大使館在推特發文讚揚，以穆斯林為主的維吾爾族社區女性不再是「生育機器」後，美國國際宗教自由無任所大使布朗貝克今天表示對這項謊言感到令人作惡。

布朗貝克（Sam Brownback）發推文表示，對中國駐美大使館的「謊言感到震驚且令人作惡」。

他說：「強制性的人口控制並不是生育保健。（維吾爾族）女性值得享有宗教自由和不可被剝奪的權利，有尊嚴地做出自己的選擇。」

中國駐美大使館昨天張貼中國共產黨英文報媒「中國日報」一則報導的連結，內文寫道一項研究指出2018 年維吾爾族婦女生育率下滑，是因為「根除宗教極端主義」使她們更能接受節育措施。

中國駐美大使館轉貼的研究內容提到，「新疆維吾爾族婦女的思想獲得解放，且在性別平等與生育健康觀念廣為宣傳下，讓她們不再淪為生育機器」。

人權團體表示，中國新疆地區有超過100萬維吾爾人和其他主要是穆斯林的民眾，被監禁於再教育營，以根除伊斯蘭教習俗，且強迫少數民族融合社會。

長期關注新疆議題的德國學者鄭國恩（Adrian Zenz）去年發布研究報告，指控中國正在新疆執行強制婦女節育政策，目的是為了遏止當地的維吾爾族等少數民族人口成長。他認為此舉已達到聯合國定義的「人口滅絕行動」。

© 2021 AFP