中國通報8個月來首起染疫死亡病例 多地嚴防疫情擴散

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（法新社北京14日電） 中國正力圖控制有復燃趨勢的新型冠狀病毒疫情，今天通報8個月來的第一起死亡病例。同時，世界衛生組織（WHO）率領的國際專家團隊今天抵達中國武漢市調查病毒起源。

先前數月，中國通報的單日新增2019冠狀病毒疾病（COVID-19）病例都很少，近期卻呈增加趨勢，中國北部超過2000萬人正處於防疫封鎖措施下，有一省甚至宣布進入緊急狀態。

中國先前透過一系列嚴格封鎖措施和大規模采檢，很大程度上控制住疫情，但衛生當局今天通報新增138起病例，是自去年3月以來的單日新增最多紀錄。

衛生當局對於新增的一起死亡病例並未多加敘述，只表示是在河北省，當地政府已封鎖數城。

當局上周發起大規模采檢，封鎖河北省石家莊的交通網絡，並關閉學校和商店。鄰近石家莊的邢台市有700萬居民，已自8日起封鎖，有500萬人口的廊坊市也一樣。

黑龍江省擔心疫情擴散，已宣布進入緊急狀態，除非絕對必要，否則不準3750萬居民出省，同時取消公共集會。

中國自去年5月起就未通報任何死亡病例，官方統計的累計病故人數為4635人。

此外，世衛組織率領10名國際專家，今天抵達武漢市進行調查。

帶團的世衛跨物種動物疾病專家班恩巴瑞（Peter Ben Embarek）說，基於中國的邊境規定，團隊須先在旅館隔離兩周。

© 2021 AFP