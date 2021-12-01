中國連串制裁 美國控打經濟戰迫澳洲屈服

（法新社雪梨1日電） 中國對澳洲實施一連串制裁，美國總統拜登的印太事務協調官康貝爾（Kurt Campbell）30日指控，這如同是打「經濟戰」，是中國要「迫使澳洲屈服」。

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康貝爾在總部位於雪梨的羅伊國際政策研究院（Lowy Institute）發表談話時，諷刺中國的強硬策略。

康貝爾將中國描繪成是愈來愈好戰，要在海外貫徹其意志，並稱中國「已經針對澳洲展開非常戲劇化的經濟戰」。

過去兩年，中國在激烈的政治爭端中，對澳洲商品實施一連串懲罰性的制裁，這讓兩國部長級接觸為之凍結，也讓兩國關係陷入自天安門事件以來最嚴重的危機。

康貝爾說：「中國傾向打擊澳洲，要讓澳洲向中國屈服。」

澳洲願立法禁止中國在海外發揮影響力的活動、禁止中國公司華為獲得5G合約、呼籲對COVID-19（2019冠狀病毒疾病）起源做獨立調查等，這些都激怒了中國。

澳洲的大麥、煤炭、銅礦、棉花、乾草、原木、龍蝦、糖、葡萄酒、牛肉、柑橘類水果、穀物、新鮮葡萄、乳製品、嬰兒用配方奶等，都被中國制裁。

康貝爾表示，在中國國家主席習近平的領導下，中國已經變得「更禁得起風險、更獨斷、更堅定地採取其他國家會認為是脅迫的措施」。

拜登政府採取與中國進行「戰略競爭」的政策，承認兩國存有競爭，但會保持聯繫，以免衝突失控。

© 2021 AFP