中國防疫封城引發經濟衰退疑慮 亞股走跌

（法新社香港16日電） 亞洲股市上周在美國股市表現激勵下短暫走揚，但本周交易首日，通貨膨脹飆升及中國防疫清零政策引發的供應鏈困境，令投資人擔憂，亞股從樂觀行情回跌。

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美國股市在科技股為重的那斯達克指數大漲加持下，上周收盤勁揚。但周間在美國通貨膨脹數據及中國出口持續萎縮等消息影響下，走勢震蕩。

股市動蕩的主要原因之一，是中國為了防堵COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續實施封鎖措施。尤其是作為中國經濟成長引擎的上海，自4月以來一直處於嚴格的防疫限令下，導致工廠停工、港口活動暫停。

這場經濟失血的嚴重程度，反映在中國國家統計局今天公布，4月零售銷售較去年同期銳減11.1%，工業生產也萎縮2.9%，創下2020年3月以來最差表現。都市失業率也衝上2年多來最高水準。

北京對於疫情堅持採取清零策略，餘波已擴及世界各地，包括供應鏈大亂、大宗商品價格波動及投資人憂慮大增。

SPI資產管理公司（SPI Asset Management）分析師殷尼斯（Stephen Innes）表示：「市場交易持續反映非常短期的經濟衰退訊號，且相當頻繁，使得盤中波動幅度高達150至250點很常見。」

亞洲股市今天一整天走勢分歧。東京股市收盤上漲0.5%，香港股市收高0.2%，但上海股市收跌0.3%。（譯者：張正芊/核稿：陳政一）

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