中國阻再次溯源 白宮痛斥：不負責任深感失望

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（法新社華盛頓22日電） 中國反對接受世衛第2階段COVID-19病毒溯源計畫，白宮發言人莎琪今天重批此舉危險且不負責任，美方深感失望。她再次敦促中國提供關鍵資料及樣本，以利避免下一場疫情。

中國國家衛健委副主任曾益新22日表示，中方不可能接受世界衛生組織（WHO）第2階段COVID-19（2019冠狀病毒疾病）病毒溯源計畫。他強調，世衛專家組早於年初實地考察武漢病毒所後，就得出病毒極不可能起源於實驗室的結論。

莎琪（Jen Psaki）今天在媒體簡報會上被問到此事時，重話批評中國立場不負責任且危險，美方深感失望。她重申，美國支持世衛第2階段溯源計畫，計畫承諾會確保研究是以科學為基礎、由專家主導，且透明並不受外界干預。

莎琪表示，世衛第一階段調查並未從中國取得美方認為需要的數據資料。不是只有美國呼籲應展開第2階段溯源計畫，美方夥伴、國際社會及多邊組織也做出類似呼籲。

莎琪強調，美國持續敦促中國提供必要數據及樣本，這些資料相當關鍵，能讓外界了解如何避免下場疫情的發生。她說：「這攸關未來拯救生命，現在不是阻撓的時候。」

© 2021 AFP