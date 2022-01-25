中國魔改「鬥陣俱樂部」結局 大樓爆破變成警察勝利

（法新社北京25日電） 美國電影「鬥陣俱樂部」當年票房雖不出色，卻是很多影迷眼中的非主流經典。但在中國，原版結尾的大樓爆破場景被刪，改用充滿正能量的文字敘述警方迅速破案、打擊犯罪。

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中國是全球實施最嚴格審查制度的國家之一，當局每年僅允許少數外國電影上映，還不時針對內容大動剪刀。

美國導演大衛芬奇（David Fincher）執導、男星布萊德彼特（Brad Pitt）和艾德華諾頓（Edward Norton）主演的電影「鬥陣俱樂部」（Fight Club）最近就遭到刪減。在中國，這部片名譯為「搏擊俱樂部」。

中國影迷近日發現，串流平台「騰訊視頻」提供的版本經過變造，修改了原版電影中的無政府、反資本概念。

1999年上映的電影原版結尾，艾德華諾頓飾演的角色殺死了他臆想出來的另一個自我，也就是布萊德彼特扮演的「泰勒德頓」（Tyler Durden），然後遙望城內大樓一一爆破，暗示他打算顛覆現代文明。

中國的最新版本卻描述了全然不同的結局。艾德華諾頓扮演的「敘事者」殺了泰勒後，不再有大樓爆破場景，取而代之的是黑屏和一段文字：「警方迅速偵破整起計畫並逮捕所有罪犯，成功阻止炸彈爆炸。」

根據這段文字，依照原本劇情應為「敘事者」想像出來的泰勒還被送到「精神病院」接受心理治療，後來順利出院。

國家公權力在這個新結局中成功打擊犯罪，許多中國觀眾感到既不解又憤怒，當中不少人可能看過未經刪改的版本。

一名用戶在騰訊視頻上留言說：「這太粗暴了吧！」還有一人在微博寫道：「原來他們不只會刪，還會加。」

目前不清楚是中國政府的審查機關下令改動結局，還是原版電影的製作方做出修改。騰訊則不予置評。

好萊塢電影工作室經常會提供不同的版本，好讓片子能通過北京政府的審查，順利進入市場規模龐大的中國。

2019年，描述「皇後合唱團」（Queen）歌手佛萊迪墨裘瑞（Freddie Mercury）生平的電影「波希米亞狂想曲」（Bohemian Rhapsody）在中國上映，提到主角性傾向的鏡頭卻被大量刪減，而他的性向在他的人生中具有非常重要的意義。

在中國國家主席習近平統治下，北京政府大力清除社會上種種被視為不健康的元素，範圍涵蓋電影、電視和電腦遊戲。

中國國家互聯網信息辦公室（網信辦）今天還宣布展開為期一個月的「清朗．2022年春節網絡環境整治」專案，營造春節喜慶祥和氣氛。

© 2022 AFP