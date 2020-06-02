儘管未獲最後審批大陸已一窩蜂趕建武肺疫苗生產設施

新冠病毒/疫苗

根據南華早報報道，中國科學家目前研發的5種武漢新冠狀病毒肺炎疫苗，相信尚要數個月之後才獲當局全面評估和審批，但多個藥物和生物研究所已密鑼緊鼓趕建生產疫苗的設施，一旦得到當局開了綠燈，即可加快生產。

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根據報道，所有的疫苗生產設施將需要符合第三級的生化安全評級，屬於第二最高評級，因為導致新冠狀病毒Covid-19的Sars-CoV-2病毒，屬於高度傳染，需要一個極為安全的生產環境。

目前等待國家全面評核和審批的5種疫苗之中，其中4種屬於非活躍疫苗，意思就是疫苗的病毒已被殺死，因此不會造成嚴重的發炎，但卻可以引發體內免疫系統的反應。

至於另外的一個中國疫苗，以及其他國家所研發的疫苗，都需要使用基因科技而降低生物保安的登記，因為疫苗生產程序不使用真正的Sars-CoV-2病毒。

報道指出，疫苗第二階段的測試預料在7月結束，但第三階段的測試將出現一個懸念，因為需要成千上萬的志願者。但中國當局和疫苗研發公司卻仍然熱衷於盡快生產疫苗。

報道引述國藥集團黨委書記於清明說，集團旗下的中國生物技術股份有限公司，已經以“戰事速度”興建兩個疫苗生產設施。中國生物技術在北京和武漢的的研究所，已經研發非活躍的疫苗，目前正從事第二階段的測試。於說：“北京的設施已經竣工，目前正等候當局批核，預料每年可生產1億劑疫苗，而武漢的設施主樓已經完工，每年生產可達8000萬劑。”

中國生物技術股份公司黨委書記朱京津上月告訴中央電視，公司所生產的數量足可應付“某種年齡階層”的需要，包括醫護工作者、外交官員、海外留學的學生以及一帶一路工程在外的基建人員。

報道又指，早前獲得兩個投資者投資1500萬美元加快生產疫苗的科興控股生物技術公司，亦正在北京大興區建造一個保安級別第三級的生產設施。該公司在一項聲明中表示，公司正與世衛組織和“有關國家”的藥物監管當局商討進行涉及志願者參與的第三階段測試。

其他已經達到先進測試階段的疫苗生產商，也在建造生產設施，其中包括河南的華蘭生物工程以及深圳的康泰生物。

報道指，天津的康希諾生物與軍方科學家合作研發的疫苗，已經計畫在加拿大進行第三階段的測試。