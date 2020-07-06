中印或不打了 中國開始撤兵 王毅稱兩國高層達和平共識

中國與印度兩國再次於爭議邊境“拉達克”地區（Ladākh）發生衝突，雖然互有傷亡、卻並未擴大矛盾規模，兩大強權政府就此僵持至今。總理莫迪曾親赴邊境探視，希望藉此強化印度對這塊土地的控制。據上報引述中國官方《中新社》今天稱，中國外交部長王毅5日晚間致電新德里，繼政治局委員楊潔篪之後、與印度國安顧問多瓦爾（Ajit Doval）通話，對於兩國邊界矛盾事務進行溝通，為未來雙邊和平局勢，達成基礎共識。路透社剛剛報道說，中國邊境部隊開始撤兵，並拆除帳篷與工事。沒有消息報告中國大張旗鼓報告為了和平而做出首先撤兵姿態。

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據路透社今天報道稱，中國外交部稱中印就緩和邊界事態達成共識，“儘快完成雙方一線部隊脫離接觸進程”。

中國國務委員兼外交部長王毅周日晚同印度國家安全顧問多瓦爾通電話，就緩和兩國邊界事態達成積極共識。雙方同意繼續保持對話磋商，並強調應抓緊落實兩國邊防部隊軍長級會談達成的各項共識，“儘快完成雙方一線部隊脫離接觸進程”。

據中國外交部網站周一刊登新聞稿並稱，中印雙方認為維護邊境地區和平與安寧對雙邊關係長遠發展至關重要，應把邊界問題置於雙邊關係的適當位置，避免分歧上升為爭端。“雙方同意將通過特別代表會晤機制加強溝通，...避免影響邊境地區和平與安寧的事件再次發生。”

同時，中印雙方重申遵守兩國就邊界問題籤署的一系列協定協議，共同努力緩和邊境地區的局勢。

稍早路透援引多位印度政府消息人士指出，中國周一開始從中印爭議邊界地區撤回軍隊。上個月中印邊界爆發流血衝突，造成20名印度士兵喪生。

路透社引述多位印度政府消息人士指出，中國周一開始從中印爭議邊界地區撤回軍隊。上個月中印邊界爆發流血衝突，造成20名印度士兵喪生。中印兩國部隊6月15日晚間爆發數小時的鬥毆衝突，部份士兵墜入加勒萬河喪生。

中方尚未證實是否有士兵傷亡，但印度方面的死亡人數為50多年來中印邊界衝突中最高，雙方緊張關係急劇升高，中印軍方高層進行數周協商，討論如何緩和緊張情勢。

據印度政府消息人士指出，周一在加勒萬河谷衝突地點附近的一處據點，見到中國軍隊拆除帳蓬及工事。由於未獲授權與媒體交談，消息人士不願具名。據消息人士指出，可以見到車輛撤出該區域，同時另外兩個爭議邊界地區Hotsprings與Gogra也有類似行動。

據路透社說，中國外交部發言人趙立堅今天在回覆中國是否已撤回加勒萬河谷軍備的問題時表示，雙方正採取有效措施減少接觸，並緩解邊界情勢。

據上報今天報道，就邊境衝突，王毅致電新德里，稱中印兩國高層達成和平共識。

據中國媒體引述中國現任外交部長王毅稱，“前不久中印邊界西段發生加勒萬河谷事件的是非曲直十分清楚，中方將繼續有力捍衛自身領土主權，維護邊境地區和平安寧。實現發展振興是中印兩國第一要務，在這個大方向上中印有着長久的共同戰略利益。雙方應始終堅持互不構成威脅、互為發展機遇的戰略判斷，高度重視當前兩國關係面臨的複雜局面，共同努力儘快加以克服和扭轉。希望印方同中方相向而行，正確引導輿情民意，維護和推進兩國正常交往合作，避免採取將爭議擴大化、複雜化的做法，共同維護中印關係大局。”

據報道，王毅與印度國安顧問多瓦爾兩人就衝突交換意見，提出“四條共識”：一、雙方同意遵循兩國領導人達成的重要共識，認為維護邊境地區和平與安寧對雙邊關係長遠發展至關重要，應把邊界問題置於雙邊關係的適當位置，避免分歧上升為爭端。二、雙方重申遵守兩國就邊界問題籤署的一系列協定協議，共同努力緩和邊境地區的局勢。三、雙方同意將通過特別代表會晤機制加強溝通，不間斷地舉行中印邊境事務磋商和協調工作機制會議，不斷完善和加強邊境地區信任措施建設，避免影響邊境地區和平與安寧的事件再次發生。四、雙方歡迎近期兩國軍事和外交會晤取得的進展，同意繼續保持對話磋商，並強調應抓緊落實兩國邊防部隊軍長級會談達成的各項共識，儘快完成雙方一線部隊脫離接觸進程。

據該報道，環繞於中國、印度和巴基斯坦領土中間的拉達克，不僅在印巴分治後，成為三次印巴戰爭的戰場，內部也曾爆發穆斯林與佛教徒激烈衝突；2018年中印洞朗駐軍矛盾時，也曾一度傳出被解放軍入侵邊界線的消息。上報說，雖然被稱為世界上最崎嶇和荒蕪的山區之一，面積4萬5110平方公里的拉達克（Ladakh），卻是中國與印度長年爭議的邊境地帶。