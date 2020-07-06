印度徹底掰別中國? 拒入任何中國主導的貿易協定

印度媒體5日援引政府高級別消息人士的話稱，印度已決定不考慮加入任何中國主導的貿易協定，其中包括“區域全面經濟夥伴關係協定”（RCEP）。

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據聯合早報今天報道稱，印度已決定不考慮加入任何中國主導的貿易協定。

該報道說，有述分析人士對中國官方媒體環球時報說，雖然印度此前也曾以貿易不公平、傷害本國農業和工業等原因對是否簽署RCEP持觀望態度，但此次表態幾乎相當於徹底關閉了與RCEP各方重啟對話的大門。該分析人士認為，印度始終擔心原產地規則、服務貿易佔比等訴求無法得到滿足而導致其對外貿易逆差進一步擴大，而此次中印邊境對峙則給了印度退出RCEP的最好“台階”，既滿足了其國內對政府“強硬反華”的期待，又可藉機卸去RCEP成員國呼籲該國重新加入談判的壓力。