國際刊物中國學者發表逾百文章涉嫌東抄西貼 遭促解釋

國際同行評議的期刊發表的100多篇中國作者的科學研究論文似乎重複使用了相同的一些圖片，這引發人們質疑，在冠狀病毒大流行期間研究機構加快研究進度的背景下，可疑科學研究是否激增。不過，國際刊物發表這些涉疑論文，並沒有校對論證或文源審查。據歐洲醫藥科學評論表示，將聯絡遭受質疑的作者，並要求他們證明資料的原創性。

廣告 繼續瀏覽後續

據華爾街日報今天報道稱，中國作者在國際期刊發表的科研論文引發警覺。在中國大約50個城市的醫院和醫學院的研究人員發表的121篇論文中，據加州微生物學家、影像分析專家比克(Elisabeth Bik)的調查 ，每一篇論文都至少有一幅圖像與另一篇論文相同，這意味着許多論文可能出自同一家公司或“論文工廠”。比克發現了這些使用相同圖像的論文。

該報道說，儘管這些報告是在四年時間內由不同的作者發表的，關注的是不同的研究主題，但其中許多報告都包含相同的細胞集落圖像，有些圖像經過旋轉或裁剪以顯得不同。這些報告中的一些圖片說明也一字不差完全相同。

據中央社說，這些顯然造假的研究論文，照樣通過6家國際期刊的同行評審程序，像是“歐洲醫藥科學評論”（European Review for Medical and Pharmacological Sciences），就發表了121篇當中的113篇。

藉由Google Scholar搜尋，當中一份可疑研究報告，自2017年以來被其他研究人員引用50多次，另外3份報告被引用了20多次，意味這些有問題的論文可能影響其他研究。據畢可表示，這樣的論文工廠產品“正在污染科學界研究工作，我很擔心它們可能只是冰山一角”。畢可曾任史丹佛大學醫學院（Stanfrod School of Medcial）研究員，去年辭卸在醫療新創公司的工作，全職投入調查研究不當行徑。

歐洲醫藥科學評論表示，將聯絡遭受質疑的作者，並要求他們證明資料的原創性。

事實上，早在今年2月間，包括畢可在內的一群研究人員指稱，有疑似相同圖片的400多篇論文與中國作者有關，這些在中國的醫生與研究人員，常常承受着發表同行評審成果的壓力，藉以升等或贏得獎賞。

根據華爾街日報調查，位於中國西南部雲南省的一所醫科大學，提供4萬2000美元獎金給刊登在具高度影響力期刊的論文。據專家表示，這些激勵機制使論文工廠有利可圖，特別是通常沒參與研究卻需要發表論文的那些人，像是臨床醫師。