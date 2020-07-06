英國執政黨因華為出現分歧

《每日電訊報》今天在頭版報道，雖然英國政府已經計畫逐步減少中國電信企業華為參與5G網絡建設，直到2029年完全停止使用其設備，但大約60名執政保守黨議員則要求政府，提前在2024年本屆議會任期結束前，就不再讓華為參與5Ｇ網絡建設。

廣告 繼續瀏覽後續

據李文讀報今天引述《每日電訊報》指，這些議員還威脅說，他們將擾亂政府接下來在議會中的立法議程，直到首相約翰遜答應他們的要求為止。報道引述其中一名反對華為的保守黨議員表示，許多人認為，讓華為繼續參與5Ｇ網絡建設直到2029年，實在太久了，他們甚至希望在2023年之前就不再讓華為這樣做。

英國對外情報機構軍情六處的前負責人索沃斯也在《金融時報》撰文表示，由於美國對華為實施制裁，因此現在有技術理由改變首相在今年1月作出的決定，並禁止華為參與英國的5Ｇ網絡建設。不過，報道也引述華為副總裁張國威表示，華為仍持開放態度與英國政府進行協商，而且現在大談美國制裁對華為的影響也為時過早。

據路透社今天報道稱，英國文化大臣道登(Oliver Dowden)周一表示，美國旨在限制中國華為為5G設備採購先進微芯片的能力的制裁措施，可能會對華為的可靠性產生重大影響。

英國在1月份允許華為在該國未來的5G網絡建設中發揮有限作用，但英國國家網絡安全中心(NCSC)的官員後來研究了美國5月宣布的措施的影響。道登告訴天空新聞(Sky News)，他對有關官員正在起草建議停止安裝華為設備的報導不予置評，但他稱英國的決定“並非牢不可拔”。 據道登說，“如果美國實施已宣布的制裁，我們相信可能對華為設備的可靠性以及我們能否安全使用它產生重大影響，”