英媒2013年中國發現新冠病毒說增細節 或涉武漢病毒實驗室

世界日報說，英國《星期日泰晤士報》昨天以頭版報導，指中國可能早在2013年就發現了新冠病毒。報導稱，2012年8月中國科學家前往雲南調查一種導致三位礦工死亡的新疾病，最後在一座廢棄的銅礦場發現了與新冠病毒相吻合的一種新型病毒RaBtCoV/4991，與新冠病毒（COVID-19）有96.2%的相似度，但武漢病毒研究所卻從來不曾公開承認這一點。

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據世界日報今天引述英媒指：中國2013年就發現類新冠病毒，樣本送武漢實驗室。英國星期日泰晤士報指出，中國可能早在2013年就發現類新冠病毒。

據該報指，2012年4月24日至5月2日，六位在昆明墨江通關鎮一個廢棄銅礦廠工作的礦工先後出現39度以上高燒，以及咳嗽、四肢酸痛等癥狀，其中五人呼吸困難。當時有些人已在礦場工作了兩周才發病，有些人則只工作了幾天就有癥狀。醫護人員為這些礦工做了包括SARS在內的病毒測試，結果都呈現陽性，進而遵照鍾南山建議，對病患進行抗體檢測。結果病患體內並無SARS病毒，卻出現了一種類似SARS但尚不為人知的抗體。武漢病毒研究所於是派出團隊到礦場調查，經過一年的研究後，發現了RaBtCoV/4991病毒。

據該報說，美國羅格斯大學微生物學教授艾布萊特（Richard Ebright）對於COVID-19的出現並不吃驚，稱武漢病毒研究所對於RaBtCoV/4991可能做了手腳。

仍據該報稱，記者曾致函武漢病毒研究所，詢問關於RaBtCoV/4991的問題，包括為何不公開資訊、是否與COVID-19有關等，但均未得到回復。