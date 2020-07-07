中印爭戰從邊境擴向經濟 新德里新規審查50項中國投資

印度政府正在根據一項新的審查政策對約50項涉及中國公司的投資提案進行評估。新的投資規則旨在遏制新冠疫情期間的“機會主義”收購。然而，據業內高管表示，自上月兩國在有爭議的邊界發生衝突、導致20名印度士兵喪生以來，兩國關係惡化，可能會進一步推遲投資項目獲批。研究機構Brookings今年3月表示，中國企業在印度現有和計畫的投資超過260億美元。

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據路透社引述消息人士說，印度正根據新政審查約50項涉及中國公司的投資提案。三名熟悉內情的消息人士表示，印度政府正在根據一項新的審查政策對約50項涉及中國公司的投資提案進行評估。根據印度今年4月宣布的新規定，所有鄰國實體的投資，無論是新投資還是追加投資，都需要得到印度政府的批准。中國是這些投資者中最大的，這些規定招致了中國投資者和北京方面的批評，它們稱這項政策帶有歧視性。

起草這項新政策的印度商務部工業部門沒有回應記者的置評請求。該報道稱，出於保密考慮，消息人士拒絕透露哪些公司的投資正在等待審批。

這名官員和另外兩名消息人士稱，自新規實施以來，已有40-50份涉及中國投資者的投資申請提交，目前正在審查中。其中一位消息人士稱，包括印度駐中國領事館在內的多個印度政府機構一直在與投資者及其代表進行溝通，以尋求對這些投資提議的明確解釋。

據該報道，上周，印度禁止了59個移動應用，其中大部分是中國的，包括字節跳動的抖音和騰訊(0700.HK)的微信。這是自上月邊境危機爆發以來針對中國採取的最強硬舉措。此舉可能會影響中國大型企業在印度的擴張計畫。

路透社說，中國國務委員兼外交部長王毅周日晚同印度國家安全顧問多瓦爾通電話，就緩和兩國邊界事態達成積極共識。雙方同意繼續保持對話磋商，並強調應抓緊落實兩國邊防部隊軍長級會談達成的各項共識，“儘快完成雙方一線部隊脫離接觸進程”。多位印度政府消息人士指出，中國周一開始從中印爭議邊界地區撤回軍隊。