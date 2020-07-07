中國抖音與一應APP: 美國釀禁

美國醞釀禁用中國抖音以及其它應用程式App。據路透社報道稱，美國國務卿蓬佩奧周一晚間表示，美國“確實在研議”禁止中國社交媒體應用，其中包括TikTok。蓬佩奧並說，“我不想先於總統(特朗普)透露這一消息，但我們確實在研究此事，”蓬佩奧在接受福克斯新聞頻道(Fox News)專訪時表示。法新社指出，美國國務卿蓬佩奧）表示，美國政府正在考慮禁用TikTok等中國社群媒體應用程式（app），理由是北京被控運用這些app監控用戶。

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據法新社報道稱，美國國務卿蓬佩奧指：美國正考慮禁用TikTok與其他中國app。蓬佩奧是在接受福斯新聞（Fox News）訪問時被問到，美國是否應考慮封鎖這些app，尤其是TikTok。蓬佩奧說，特朗普政府「非常嚴肅考慮」此事。

據蓬佩奧說，針對中國基礎建設技術的一些問題，美國已研究很長一段時間，目前進展良多。蓬佩奧說，「我不想搶在特朗普總統之前宣布，但那正是我們在考慮的事。」

據該報道，印度先前以國安及隱私疑慮為由下令禁用TikTok，其他國家據報則正在思考類似措施。

路透社消息說，美國國務卿在接受Fox專訪時透露，美國正在研議禁止包括TikTok在內的中國社交媒體應用。

但蓬佩奧說，“我不想先於總統(特朗普)透露這一消息，但我們確實在研究此事。”