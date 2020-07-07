中國股市今續昂漲 挺人民幣壓美元成熱題

中國大陸以及香港股市今天繼續昨天的瘋漲趨勢。在歐美股市昨天也漲但歐洲股市今天開跌的局勢下，中國股市凸顯一枝獨秀。法新社說，中國經濟前景被看好，引發股市向上跳躍，香港股市恆生指數今天續漲0,88%，中國大陸上海股市漲1,44%，綜合指數漲至3380點95，深圳股市也漲至 2142點33，升幅為0,98%。人民幣走強再引關注。

廣告 繼續瀏覽後續

根據昨天的股市業績，路透社指人民幣乘風破浪創12月來最大單日漲幅，風險意願打壓美元。 人民幣兌美元周一錄得去年12月以來最大單日漲幅，因投資者對中國經濟強勁反彈的預期升溫，以及美國經濟數據中一線曙光打壓對美元的避險需求，風險資產大受追捧。

昨天，中國滬深300指數.CSI300漲至五年高點，交易員押注中國經濟復蘇，推動人民幣兌美元升至3月17日以來最高位，為12月12日以來最好的單日表現。紐約尾盤報7.015元。

美國經濟數據顯露出的復蘇萌芽也削弱了對美元的避險需求。美元兌一籃子六種貨幣尾盤下跌0.43%，報96.76，稍早觸及6月24日以來最低。美元指數連續多日走低形成一個被稱為“死亡交叉”的重大技術形態，即美元指數的50日移動均線向下穿過200日移動均線，暗示可能出現拋售。

美國銀行分析師表示，自1980年以來，美元在九次出現死亡交叉後有八次出現跌勢。

據路透社今天報道稱，中美關稅戰風險下降，為人民幣兌美元朝向6.8鋪路。據新加坡華僑銀行的私人銀行業務分支即新加坡銀行周二今天發表評論指出，對人民幣看法轉向正面，因中美關稅戰風險下降，可為人民幣兌美元CNY於一年內升向6.80鋪路。

據新加坡銀行外彙策略師Sim Moh Siong的評論：環球經濟或許不是呈V型而是U型復蘇，美聯儲可能會在未來五年保持利率接近零的承諾，這樣美元將隨時間而轉弱，而歐元兌美元EUR=將於一年內創出新高。龐大的貨幣刺激和貨幣貶值恐懼也可能削弱美元的儲備貨幣地位，令黃金得益。

在人民幣經歷過去兩年的關稅戰掙紮後，對人民幣的看法更加樂觀，並將人民幣兌美元12個月預測上調至6.80，原為6.95。

中國經濟復強勁復蘇，與其他國家的情況有明顯差異。此外，中國針對性的量寬措施將吸引債券資金流入，而美國總統大選將近意味着中美關稅戰風險將會下降，為人民幣升值鋪路。

據該分析說，儘管中美緊張情勢持續，但人民幣可能會從特朗普強硬言論非強硬行動之中獲得緩解。若民主黨候選人拜登在總統選舉勝出，對華政策可能依然堅定但破壞性較小。