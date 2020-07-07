中國警告英國不要禁華為 不要列林鄭入人權制裁名單

英國《泰晤士報》今天報道，中國駐英國大使劉曉明昨天警告說，英國政府一旦禁止中國電信企業華為參與英國5Ｇ網絡建設的話，中英兩國貿易將受到影響。他還表示，英國如果與中國為敵，將要為此承擔一切後果。

廣告 繼續瀏覽後續

據李文讀報今天引述報道稱，中國警告英國不要禁止華為。據《每日郵報》今天則報道說，英國最新發表的一份報告聲稱，中國政府試圖遊說一些英國名人、政界人士及學者充當代理人，發聲支持華為參與英國電信網絡建設項目。

報道還透露，有爭議的英國軍情六處前特工人員斯蒂爾參與了這份報告的撰寫工作。斯蒂爾此前因為指控美國總統特朗普與俄羅斯關係密切而引發爭議。

據《金融時報》報道，英國政府推出新的制裁製度，制裁那些被指侵犯人權的外國人士和組織。該制裁製度被形容為英國的馬格尼茨斯基人權問責法。馬格尼茨斯基是一名俄羅斯律師，他因為揭露俄羅斯官員貪腐而遭到迫害，並於2009年死於獄中。英國外交大臣拉布昨天宣布啟動這一制裁製度時披露，首批受到制裁的目標共有49人及組織，其中包括被指導致馬格尼茨斯基死於獄中的25名俄國人、被指暴力對待羅興亞人的兩名緬甸將軍、被指在朝鮮參與強迫勞工、謀殺和虐待行為的兩個組織、以及被指與記者卡舒吉被殺有關的20名沙特人。

據該報道還稱，英國一些政界人士正在向拉布施壓，要求他把香港特首林鄭月娥也列入受制裁人數名單內。不過，報道也引述中國駐英大使劉曉明警告說，一旦英國把中國列為敵對國家，將要為此承擔後果。他還補充說，與中國為敵，並不符合英國的利益。 《衛報》也在頭版報道，英國推出新的制裁製度，而且把長期以來的盟友沙特阿拉伯的部分官員也列入受制裁名單內，有可能導致英國與沙特爆發外交風波。