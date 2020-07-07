中紀委出書揭貪官 指孟宏偉嚴重貪腐違紀

中紀委近日出版《黨的十九大以來查處違紀違法黨員幹部案件警示錄》一書，其中中紀委披露孟宏偉的犯罪細節，指孟宏偉2004年擔任公安部副部長後，“官氣十足、盲目自負”，更“毫無顧忌、公器私用”，把國家資源當成自家的“菜園子”、“車輪子”及“百寶袋”。

廣告 繼續瀏覽後續

據東網今天報道稱，中紀委披露孟宏偉犯罪細節，安排公安在家當傭人。

中國公安部前副部長、前國際刑警組織主席孟宏偉涉嫌受賄罪成，今年初被判入獄13年半。中紀委刊物近日披露，孟宏偉“專橫霸道、家正不風”的細節，包括安排公安及海警到家中當傭人、派人出境保護赴港遊玩的妻兒。而其妻高歌生活奢靡，每年花上逾百萬元人民幣購置名牌服裝等奢侈品，孟更幫她違規謀取多個職務，在多個企業掛名領取高薪。

中紀委近日出版《黨的十九大以來查處違紀違法黨員幹部案件警示錄》一書，指孟宏偉2004年擔任公安部副部長後，“官氣十足、盲目自負”，更“毫無顧忌、公器私用”，把國家資源當成自家的“菜園子”、“車輪子”及“百寶袋”。

據書中指出，孟宏偉長期分管公安邊防部隊，在擔任正部級的國家海警局局長期間，先後抽調十多名現役公安邊防、海警戰士到他家提供日常生活服務，充當孟家的“傭人”：有的負責打掃、料理家務；有的當廚師，從早上5時起床到孟家做早餐，忙到晚上11時洗碗後才離開；有的當司機，白天開巴士為孟家辦私務，晚上睡在空置房內“看家”；還有的當保母，幫助接送孩子上下學。

文章形容孟宏偉“揮霍公帑、大講排場”。在海警局某基地居住期間，一日三餐均安排現役軍官服務。在河北休假時，要求基層邊防部隊為其家設置夜間警衞哨，調配軍車及巡邏艇供其家人遊玩使用，甚至在妻兒來港遊玩時，安排人員出境“保護”他們。孟宏偉更以駐外工作為由，私下安排妻兒到法國里昂居住，並向外事等相關部門施壓，謀求享受常駐及家屬隨任等生活待遇。孟還以駐外工作的名義，安排多名幹部及軍人到里昂為跨國妻兒提供家庭服務。前年2月，中央要求他限期安排家屬回國，他卻拖延不辦。

文章指孟宏偉“反感、拒絕組織的監督”，擔任公安部副部長期間，經常以身體不適為由，不到崗坐班履職，而是安排秘書或司機將公文送到家裡批閱；在境外工作期間不按規定接受使領館黨委領導，成了不受監督的“特殊黨員”。孟宏偉還多次隱瞞妻子名下房產、股票及在企業任職等情況，約談時作虛假說明。

據該報道，孟的妻子高歌現年48歲，擁有香港身份證，曾任新華錦集團有限公司副董事長及北京銀行獨立董事。有媒體曾指，高歌是“二奶上位，生活奢靡”，曾在北京和香港的企業掛空職，年收入逾500萬元人民幣（約552萬港元）。她還曾擔任中國民主建國會（民建）青島市委員會副主委、全國青聯委員、中國青年企業家協會常務理事等職務，更是山東政協常委、委員。去年1月底，高歌被撤銷山東省政協常委、委員職務，民建青島市委副主委一職亦被撤銷。