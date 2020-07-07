德國電訊采加強與華為合作

德國電訊采加強與中國華為的商業合作立場。德國電訊在十多個歐洲市場經營通訊事業，相當倚重華為提供的設備。據路透社說，對於美國以國家安全為理由呼籲排除華為，德國政府一直持抗拒態度。

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據路透社今天報道，德國電訊加強與中國華為的合作。德國商報(Handelsblatt)今天周二引述德國電訊公司內部文件內容指出，德國電訊(Deutsche Telekom) 加強了與中國華為的商業合作關係。

德國電訊在十多個歐洲市場經營通訊事業，相當倚重華為提供的設備。對於美國以國家安全為理由呼籲排除華為，德國政府一直持抗拒態度。德國電訊在5G網絡、寬頻擴充、雲端服務以及電視等業務上均仰賴華為作為供應商，德國商報指稱兩家公司同意在德國電訊的5G網絡上更多地使用“不含美製品”的組件。

據德國商報稱，德國電訊還要求華為在德國向其提供優於競爭對手的技術優勢，以確保在5G網絡的領先地位。

路透社說，據德國商報稱，德國電訊發言人否認對華為有任何特殊依賴，而華為拒絕評論細節，但表示從未隱藏與德國電訊的緊密關係。

德國電訊反對對外國電信網絡設備供應商實行全面禁令，稱這將降低其靈活性。

據路透社說，上個月德國政府表示，至少要到9月，才會同意有關在未來5G網絡中安裝部件的相關規則。