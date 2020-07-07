或徐才厚再版? 政法委前書記孟建柱傳“病重住院”

中國公安部近日頻有高層人事變動。蘋果日報今天引述美國華文媒體明鏡新聞網創辦人何頻於當地時間6日透露，中共公安部高層近期諸多人事異動，實為國家主席習近平繼續清理中共前政治局常委、政法委前書記周永康餘黨，以及要削平長期以來公安部“山頭林立”的動作之一。何頻透露，曾任中央政治局委員兼政法委書記孟建柱目前已“病重住院”，但被當局嚴密監視、限制自由，並把門窗釘死慎防他自殺，猶如當年軍委副主席徐才厚被關在軍方301醫院到死的“翻版”。

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蘋果日報今天引述明鏡新聞網報道稱，政法委前書記孟建柱傳“病重住院”，何頻指：下場似徐才厚翻版。

據報道，繼公安部副部長孫力軍落馬受查後， 近日中央政法系統另一大將、曾任公安部副部長的司法部長傅政華也卸去黨組副書記一職，而二人均曾獲73歲的中央政法委前書記孟建柱大力提拔。

據該報道說，政法委一直被視為中共“刀把子”，是關乎中共政權安危的重鎮。習近平上任前由政治局常委周永康兼任，權傾一時，成為獨立山頭，甚至聯手中共紅二代、重慶前市委書記薄熙來奪江山。

報道指習近平2012年上任後第一件事，便將中央政法委書記一職由政治局常委改為政治局委員兼任，變相降級政法委。然後再打破鄧小平時代後確立的“刑不上常委”的政治潛規則，拿下周永康；公安部副部長兼“610辦公室”主任李東生、國安部副部長馬建等多名政法界高層落馬受查，習近平由此樹立對政法系統的權威。