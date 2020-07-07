抖音國際或切割自保欲退出香港

抖音國際版TikTok將在數日內退出香港市場。與此同時包括Facebook 在內的其他科技公司已經暫停處理香港政府索取用戶數據的請求。TikTok是中國公司字節跳動旗下的短視頻應用。在中國實施新的香港國安法之後，TikTok決定退出香港。TikTok的設計令中國大陸網民無法登陸。

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據路透社報道，TikTok稱將在數日內退出香港市場。 抖音國際版TikTok的一位發言人周一晚間表示，TikTok將在數日內退出香港市場。據TikTok的一位發言人在回答路透社的相關問題時表示。“考慮到近期的事件，我們決定停止在香港運營TikTok應用。”

TikTok過去曾表示，該應用的用戶數據並未存儲在中國。目前執掌TikTok的是華特迪士尼(Walt Disney) (DIS.N)前執行長Kevin Mayer。TikTok此前也曾表示，不會遵守中國政府提出的審查內容或訪問TikTok用戶數據的任何要求，也從未被要求這樣做。

據一位知情人士說，香港地區對該公司來說是一個很小的虧損市場。去年8月，TikTok報告說它在香港吸引了15萬用戶。分析公司Sensor Tower的數據顯示，全球而言，截至今年第一季末，TikTok通過蘋果和谷歌應用商店的下載次數已超過20億次。

報道稱，消息人士表示，該公司作出這一舉動是因為不清楚香港現在是否受到北京的全面管轄。TikTok的設計令中國大陸網民無法登陸。這是該公司吸引更多國際用戶的策略之一。而抖音是字節跳動在中國大陸推出的一款類似的短視頻軟件。據字節跳動發言人稱，儘管目前公司並不打算把抖音推向香港市場。雖然抖音不在海外app商店上架，但根據第二名知情消息人士稱，香港的抖音用戶多過TikTok。中國內地用戶可以在內地下載或是通過切換帳號的方式下載。

據字節跳動中國區CEO張楠在聲明中表示，“抖音在香港有很多用戶，將繼續服務當地用戶。”

香港中文大學助理教授方可成指出，TikTok的退出，凸顥出中國企業爭取國際化時無法避免的兩難困境。據方可成稱，“你必須遵守本地政策，設法不冒犯中國政府及公眾。字節跳動將TikTok(與抖音)切割就是相同的策略。”