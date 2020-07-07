港媒透露許章潤12日或可返家 妻子已獲通知

曾數度發文針砭時政並重話批評中國國家主席習近平的北京清華大學教授許章潤昨天傳出從家中被警察帶走後，據香港電台今天引述消息，許章潤妻子已獲警方通知，許章潤可在12日獲釋回家。據消息，許章潤6日上午被多名警察從北京寓所帶走，指控他涉嫌在四川嫖娼。日前網絡有譴責警方用下作的嫖娼指控抓捕許章潤。

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據中央社今天引述消息報道，港媒指許章潤12日可望返家，妻子已獲通知。香港電台稱，許章潤妻子和學生商量後，決定等他獲釋後才公布其他消息，儘可能減少對許章潤的麻煩，並確保他順利回家。該報道表示，許章潤的學生6日下午曾經嘗試向許章潤送藥物，但最終沒有見到他。警方向這名學生表示可以放心，會在24小時內告知家屬如何處理。

據消息，許章潤6日上午被多名警察從北京寓所帶走，指控他涉嫌在四川嫖娼。

中央社說，有北京律師向香港電台表示，如果許章潤12日才獲釋，相信當局是以行政拘留7日的方式處罰他。

該報道指58歲的許章潤在2018年發表文章，批評習近平取消國家主席任期制度後，被清華大學暫停教學和學術工作。今年5月他發表文章，分析中國在2019冠狀病毒疾病疫情下暴露的問題，呼籲改革制度。