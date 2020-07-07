港版國安法對台駐港機構課刑責陸委會警告勿無限上綱輕舉妄動

港區國安法30日深夜由港府公布即時實施，特首林鄭月娥簽署該法，並已刊憲生效。

香港維護國家安全委員會昨天將港版國安法第43條實施細則刊憲公布，今天生效。細則規定，可向外國及台灣政治性組織及其代理人要求就涉港活動提供數據，如果不遵從要求，或提供虛假、不完整訊息，最重可監禁兩年。台灣陸委會今天中午發表聲明，警告北京及港府不要踰越違反人權及侵害台灣在港團體及機構正當權益的界限。

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這項「實施細則」具有法律效力，涵蓋廣泛，包括：為搜證而搜查有關地方（香港警員在特殊情況，可在無手令情況下，進入相關地方搜證）；限制受調查的人離開香港；凍結、限制、沒收及充公與危害國家安全罪行相關的財產；移除危害國家安全的信息；向外國及台灣政治性組織及其代理人要求就涉港活動提供數據等。

舉例來說，發布信息的個人，如果不聽從警方要求，移除危害國家安全的信息，可判罰款10萬港元和監禁一年。

平台服務商、主機服務商或網絡服務商，如果不聽從警方要求，移除、限制或停止任何人接收危害國家安全的信息，可判罰款10萬港元、監禁六個月。

外國和台灣政治性組織或外國和台灣代理人，若沒有按要求向警方提供資料，可判罰款10萬港元和監禁六個月；如果提供虛假、不正確或不完整數據，可判罰款十10港元和監禁兩年。

陸委會強調，該實施細則定義模糊、浮濫，對於長期在香港從事民間交流服務的台灣政黨、民間團體、駐港機構及人士極其不尊重、不友善；除製造在港台灣人的恐慌，更扼殺台港正常交流互動。

陸委會認為，這形同是極權政體無限擴權的思想審查，不僅感到錯愕，也警告北京及港府不要踰越違反人權及侵害台灣在港團體及機構正當權益的界限。

陸委會重申，台灣關心香港情勢，但從未介入，駐港機構更是經過雙方換文同意，提供民間交流服務的機構，長年以來從未逾越分際。香港方面應依雙方協議保障台灣駐港機構不受任何政治干擾；相關方面切勿無限上綱、輕舉妄動，破壞台港及兩岸關係。

陸委會也說，將進一步諮詢法律意見，與各國保持合作，並採取一切可能的行動，保障台灣在香港的機構及在港台灣人應有的權益與自由安全。