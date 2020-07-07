湖北一老水庫傳滑動變形

據中國官方消息，湖北省近期受持續強降雨影響，黃岡市白洋河水庫水位陡升，昨天中午突發壩體滑動變形險情，涉險面積約1000平方公尺，當局已轉移安置約2萬8858名民眾，這座中型水庫的保衛戰還在持續。

廣告 繼續瀏覽後續

據中央社今天引述消息報道，湖北水庫滑動變形，當局搶險近2.9萬民眾急撤。報道引述人民網消息說，黃岡市浠水縣白洋河水庫建於1958年，水庫區跨2鄉鎮共7個村，總庫容量為2403萬立方公尺。4日以來，白洋河水庫庫區連續強降雨量破紀錄，5日晚上7時，水庫水位上漲至84.62公尺，超過限溢水位（83.88公尺）0.74公尺。6日中午12時，水庫左壩肩長90公尺、右壩肩長50公尺，高71.5至81.5公尺發生較大面積脫坡（滑動變形），涉險面積約1000平方公尺，嚴重威脅大壩安全。

報道稱，當局組織涉庫3個鄉鎮、22個村、2萬8858名民眾轉移；對大壩脫坡區域進行夯樁固基、挖溝導水；採用彩條布對大壩覆蓋，防止後期大雨侵蝕；開挖第二溢洪道，加快泄洪進度等。

截至今天清晨5時，第二溢洪道已順利挖通，泄洪流量為每秒15立方公尺，並仍在進一步開挖；大壩脫坡區域已基本穩定，未出現進一步擴大情況，但持續巡壩排查。為了“固壩”，至今天清晨已動用搶險500餘人次、運輸車輛160台次、砂石料9000立方公尺、木料2萬根、編織袋1萬條、彩條布4.1萬平方公尺。

該報道稱，根據黃岡市氣象局發布資訊顯示，7日至10日，白洋河水庫強降水天氣持續，累計雨量預計200至350毫米。這意味着，即使當前白洋河水庫保衛戰仍在持續。