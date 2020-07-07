美總領事指國安法“是一悲劇”外交部港府激烈反應

自香港7月實施國安法以來，已有10人因涉違《國安法》被捕、抗爭書籍接連被“下架”，連叫什麼口號違法政府都自打嘴巴，美國駐港總領事史墨客（Hanscom Smith）對北京政府以國安法為港人製造自我審查的氛圍是一悲劇（tragedy），又指任何法例都應由香港自行立法。被問到美國總統特朗普何時會簽署《香港自治法案》，他未有正面回應，僅指華府正尋找不同的方法幫助香港，明言法案在華盛頓備受關注。

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對於史墨客這番言論，中國外交部和港府都有激烈的反應。外交部駐港公署發言人對於史墨客發言表示強烈不滿和堅決反對，斥其無視事實，混淆是非，對香港國安立法橫加指摘；特區政府發言人則表示，政務司司長張建宗與保安局局長李家超與史墨客會面，表達特區政府的嚴重關注；並強調如何在香港落實“一國兩制”原則，完全是國家的內部事務，任何其他國家或國會都無權直接或間接干預。

史墨客6日在香港電台節目談到國安法，認為現時香港問題不在國安法，而是在於其處理方法。他指，香港立法有既定程序，應由香港自行立法，惟現時法案在不透明（opaque）的情況下推行，只由北京政府單方面宣布實施。國安法的制定程序亦應保持香港的高度自治，這亦是中英雙方於1984年《中英聯合聲明》之承諾。

日前港府發聲明指，“光復香港 時代革命”含港獨或顛覆國家政權之意。史墨客指，此舉反映北京有着很大程度的不安全感（high degree of insecurity）。事實上，一國兩制已在港推行多年，其間一直運作良好，希望北京可加強對一國兩制的信心。他亦認為，北京政府以國安法剝奪人民自由、甚至製造自我審查的氛圍是“一悲劇”。

國安法中亦訂明，對於在香港以及香港境外從事法案禁止的行為，無論是否有香港永久居留權，皆屬觸犯香港國安法的範圍，意味外國人亦可能因批評政府或鼓動國外對香港製裁而犯罪。史墨客指，這是法案中的一大問題的面相（trouble aspect of the law）。香港的成功在於其開放性和透明性，如中國將暗中損害這些優點，變相損害香港的地位。對於美國亦有類似的法例，他指美國擁有民主制度、基本自由、制衡原則等，但北京統統都欠奉（None of those things are true in Beijing）。

被問到國安法實施，是否代表一國兩制已死？史墨客多次重申，香港的成功在於開放性、資訊流通、言論自由、新聞自由等，如北京政府對待香港有如對待其他大陸城市，將會破壞香港的獨有地位，強調“讓香港成為香港”（let Hong Kong be Hong Kong）。他指，現時有9萬在港美國人，美資公司達1.3萬間，華府將盡全力確保香港的高度自治得以保存。

美國國會參議院早前通過《香港自治法案》，要求制裁製定《國安法》的官員，法案正待總統特朗普簽署。他未有回應特朗普何時簽署法案，指這是個正在發展的進程（ongoing process），法案亦受美國高度關注。