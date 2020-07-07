蘋果正評估國安法是否需要改變香港用戶資料政策

根據彭博新聞報道，蘋果電腦正在“評估”香港最新實施的國安法對公司的影響。7月1日開始在香港實施的國安法，被視為嚴重打壓香港的人權，備受國際社會譴責，而包括面書（Facebook）、Telegram、Google以及推特（twitter）在內的社交平台已在這個星期一宣布，已經暫停向香港特區政府提供用戶資訊。

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蘋果電腦同時表示，自新法在上星期實施以來，公司並未接到香港政府索取用戶資訊的申請，“蘋果一向要求香港執法當局透過美國與香港所簽訂的‘互惠司法協助條約’提出有關的申請”，而在這個過程之中，“美國司法部將審視香港當局的要求是否符合法律”。

蘋果電腦在其官網表示，2019年公司一共接到358宗對用戶資訊索取的申請，155宗涉及違法交易，而兩宗索取申請則來自香港特區政府。

蘋果電腦2017年7月在中國貴州建立了一個資料中心，儲存該公司的大陸用戶資料，以符合中國當時剛實施不久的國家網絡安全法律。

蘋果同時宣布在內蒙烏蘭察布建立第二個用戶資料中心，預料在今年開始運作，到時蘋果將儲存大陸用戶的雲端服務資料。據悉，蘋果與烏蘭察布市政府所簽署的合約下，新的資料中心將使用百分百可重新再用的能源。

但蘋果在大陸的資料庫並不包括儲放香港用戶的資料。