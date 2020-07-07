香港 華為 中英針鋒相對

中國駐英國大使劉曉明周一批評英國嚴重干涉中國內政，就中國實施香港國安法發表不負責任的言論，稱這種行為可能會損害未來的中國投資。英國外交大臣拉布反駁了劉曉明的講話，並表示中國已經自願簽署了保證香港人民自由的聯合聲明。

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據路透社報道，中國駐英大使駁斥英方在香港問題上嚴重干涉中國內政。但英國稱香港國安法“明顯而嚴重地”違反了1984年簽署的中英聯合聲明，聲明發布13年後，英國將香港歸還給中國。英國還表示將向約300萬香港人提供入籍途徑。

據劉曉明對記者表示，“英方不斷對香港發表不負責任的言論。” 據路透社指，這是自英國批評中國實施香港國安法以來，北京方面對倫敦發出的最強烈譴責。在談到英國將向持有英國國民（海外）護照(BNO)的香港人提供入獲取英國公民身份的途徑時，劉曉明說：“這種做法是嚴重干涉中國內部事務，是公然踐踏國際關係基本準則。”

據路透社，英國外交大臣拉布(Dominic Raab)反駁了劉曉明的講話，並表示中國已經自願簽署了保證香港人民自由的聯合聲明。據拉布在一次聯合採訪中指，“這是一個信任問題，世界上很多國家都在問這個問題：中國是否履行了其國際義務？”

據劉曉明表示，在英國公布提供公民身份的詳情後，中國將決定如何回應，他還稱，未來任何將華為排除在英國5G基礎設施建設之外的決定，都會向其他中國企業發出“一個非常不好的信息”。

路透社說，英國首相約翰遜將自己描述為“親中派”，但他也表示，“我們必須力挺我們在香港的朋友。”針對1月時允許華為有限參與英國的5G網絡建設的初步決定，約翰遜的措辭也變得強硬起來，稱他將保護關鍵基礎設施不受“懷有敵意國家的供應商”侵害。

據劉大使表示，雖然中國希望與英國建立友好關係，“但如果你們視中國為敵對國家，就將須承擔後果。”劉曉明表示，逆轉針對華為的決定將損害英國作為一個開放、友好的營商環境的形象。據劉大使稱：“中國商界正密切關注你們如何處理華為事件。如果你們將華排除在外，就會向其他中國企業發出一個非常不好的信息。”