高考日貴州載有考生大客車墜水庫21冤死 網驚為何緩行中突轉彎衝撞護欄

貴州安順市一輛公共汽車7日中午撞破護欄，墜入虹山水庫之中，截至當地時間今天下午5點30分，搜救人員共從水中救出36人，其中21人死亡，15人受傷。據目擊者指出，車上載有多名學生，還包含參加7日中國大陸全國高考的考生。

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據東森新聞今天報道，貴州公共汽車衝入水庫已21死！緩速行駛突“90度急轉彎”撞破護欄。

根據最新曝光的監視畫面，該輛公共汽車原本在橋上朝着前方緩速行駛，卻突然急轉彎撞向護欄，直直墜入水中。

事件發生之後，貴州省消防救援總隊已調集19輛消防車，21艘橡皮艇，97名救援人員（含17名潛水員）趕赴現場救援，沉入水中的公共汽車在下午3點被打撈出水。

據目擊者表示，車上載有眾多學生，有的是穿着校服的，目測應為國小、國中生，有的則是穿着便服，參加全國高考的考生。

該報道稱，目前搶救還在進行中，截至下午5點半，共搜救出36人，其中21人死亡、15人受傷，傷員已全部轉往醫院救治。

該報稍早報道稱，貴州安順市一輛公共汽車7日撞破護欄，直直插衝入虹山水庫中，當地警消出動派百人力搜救，共搜救出36人，其中15人受傷、21人死亡。有網友看到公共汽車的監視器畫面後，認為司機事故意衝入水壩當中，但詳細案情為何，還有待警方調查釐清。

綜合陸媒報導，車牌為G02086D的公共汽車從安順火車站前往虹山湖大壩中段時，先緩慢地避開周圍車輛，接着加速左轉撞破石制護欄，衝入湖中。

貴州消防隊獲報後，調集19輛消防車、21艘橡皮艇及97名救援人員到場，陸續將公共汽車上的乘客救出並送往醫院急救。據悉，車上有4名學生，其中1人不治身亡。

監視器畫面曝光後，不少網友紛紛留言，“司機可能是故意的”、“司機是故意的行為。就是一心找死。死21人，真是太殘忍了。這車在之前好像在猶豫似的”，但也有人說，“事情到底如何，現在沒有公布出來，不要亂噴”。

該報道稱，畫面曝光！貴州公共汽車衝入水庫，急轉彎“撞爆護欄”...車上載多名學生。

貴州安順市一輛公共汽車7日中午突撞破護欄，墜入虹山水庫之中，目前車輛已被打撈出水，並有18名受傷人員被送往醫院，據傳車上還載有高考考生。根據最新曝光的監視畫面，公共汽車原本在車道上朝着前方緩速行駛，但卻突然急轉彎撞向護欄，直直墜入水中。