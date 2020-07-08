中國駐英大使稱不排除禁止港人離境移居英國

中國拒絕排除禁止港人離境前赴英國，加入首相約翰遜提出給予持有BNO英國護照港人居留權的計畫，中國並且指責英國政府粗暴“干預”北京的內政。

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彭博新聞報道，中國駐英大使劉曉明在一次視像會議中告訴記者：“我們姑且看看事態發展，我們需要視乎英方真正採取的行動，以決定我們相應的措施。”

報道指，英國答允給予差不多300萬港人一條成為英國公民的路徑，進一步惡化與中國之間的關係。中國上周宣布在這個前英國殖民地實施一本全面性的國家安全法。約翰遜形容這本國安法是“明顯而且嚴重牴觸”1984年倫敦與北京所簽署的中英聯合聲明。儘管中國威脅英國此舉將有“嚴重後果”，但英國政府迄今仍堅持對港人提供避難港的計畫。

不過英國外相藍韜文（Dominic Raab）承認，假如中國禁止港人離開香港，英國政府恐怕是無能為力阻止。職是之故，計畫能否落實似乎要看北京下一步的舉措。

劉曉明這個星期一反擊英國政府，指責英國的簽證政策本身違反了香港回歸的條件，又譴責有些英國從政者仍然擺脫不了殖民主義心態。但劉曉明拒絕就中國下一步的反應作出詳細的回答。

報道引述劉說：“沒有人應該低估中國捍衛它的主權、安全以及發展的決定，任何人企圖破壞或阻撓國安法的實施只會招來14億人民強硬的反對。”

在此同時，約翰遜的發言人史萊克（James Slack）說，有鑒香港實施國安法，英國正檢視它與香港之間的引渡安排。