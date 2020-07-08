中央駐港國安公署搬入銅鑼灣酒店正式揭牌運作

新華社今早（8日）報道，中央人民政府駐香港特別行政區維護國家安全公署上午在香港揭牌。在香港，包括特首林鄭月娥和中聯辦主任、國家安全事務顧問駱惠寧以及公署署長鄭雁雄等多名官員及立法會議員早上主持和出席公署的開幕儀式。

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林鄭在開幕禮的致辭中讚揚中央在港實施國安法是“對市民的愛護”，並且“為香港提供從亂到治的轉機，香港有望回復穩定，市民的自由和權利也得到更好的保障”。

她說：“中央從國家層面為香港特區維護國家安全立法，是再次體現了對一國兩制的堅持、對完善一國兩制制度體系的決心，也包括了對香港特區和市民的愛護 。”她又說：“國安法為香港提供從亂到治的轉機，香港有望回復穩定，市民的自由和權利也得到更好的保障。”。

全國政協副主席董建華和梁振英、政務司司長張建宗、財政司司長陳茂波、保安局局長李家超、全國人大常委譚耀宗、前全國人大常委範徐麗泰、基本法委員會副主任譚惠珠、立法會主席梁君彥等多人。

國安公署的原址為銅鑼灣的維景酒店，樓高33層，較早前有酒店員工披露酒店起碼半年不接受訂房服務，因此相信中央駐港國安公署目前的地址只屬暫時租借性質。銅鑼灣維景酒店有18年歷史，屬四星級，高峯期房價每晚要逾2千元港幣。民運人士吾爾開希，2004年來港時就曾入住過。

在舉行正式掛牌儀式之前一天，林鄭月娥和全國政協副主席、前香港特首梁振英也曾分別到酒店視察和打點。

而警方在一日之前已派員在維景酒店一帶嚴陣以待，並派員設置水馬陣，封鎖附近一段銅鑼灣道，準備今早的開幕儀式，整個銅鑼灣可謂是重兵布防。

工作人員亦於8日凌晨起，在酒店1樓外牆掛上國徽，酒店外亦放有多張紅色座椅，而以石墩為基座的旗桿旁有3名男子，疑似為今早升旗作綵排。至清晨5時許，由於有大量傳媒聚集，警方將酒店對出位置封閉，又於英皇道與銅鑼灣道交界設立採訪區。

本月3日國務院任命曾處理過2011年烏坎事件的廣東省委常委鄭雁雄為駐港國安公署署長。據《港區國安法》駐港國安公署的職能包括分析研判香港維護國家安全形勢；監督、指導、協調、支持香港政府維護國家安全的職責；收集分析國家安全情報訊息；依法辦理危害國家安全犯罪案件。

中央駐港機關租借酒店用作臨時辦事處，過去也有例子。在回歸之前，當時被視為北京駐港最高機關的，是身兼提供新聞服務的香港“新華社”，俗稱“大新華”，香港前途拍板之後，北京派出江蘇省委書記許家屯在港處理回歸前後的事務，當時他的職銜就是新華社社長。新華社“業務”突然擴充之後，租借附近灣仔皇後大道東的一家酒店作為臨時總部，1999年回歸之後，新華社恢復“真身”，而所謂的“大新華”則正名為中央駐港聯絡辦公室（中聯辦），並在2001年搬入西環新落成的大樓。

原名維景酒店的銅鑼灣維景酒店，於2002年開幕，由香港中旅維景國際酒店管理有限公司管理。中旅副總經理陶曉斌曾表示，在疫情之下，雖然有同業要求員工放無薪假，但公司絕無考慮過採取類似措施。他續指，公司酒店依然盈利，並且好過同行。

翻查資料，民運人士吾爾開希曾於2004年1月中來港，出席已故歌星梅艷芳的葬禮，留港5日期間，正是入住銅鑼灣維景酒店。

另外，集團旗下軒尼詩道維景酒店，2009年4月30日一位墨西哥旅客經上海轉機抵港，下榻灣仔維景酒店。當晚發燒到律敦治醫院求診，翌日確診患上H1N1新型流感（豬流感）。當局即時封閉灣仔維景酒店7天，所有旅客及員工期間須接受隔離，不能夠隨意進出酒店。衛生當局於5月8日晚上8時半，即滿7日醫學觀察期時解封酒店，讓旅客及員工離開。酒店隨即關閉進行徹底消毒，並於一星期後的5月15日重開營業。