港版國安法 法國不會袖手旁觀

法國外長勒德里昂7月8日在參議院表示，法國對港版國安法不會袖手旁觀，將在適當時機公布反制措施。

中國在香港強行推出港版國安法之後，歐盟被指對香港的嚴峻情勢反應軟弱，法國也不例外。周三，法國外長勒德里昂卻聲明，“法國絕不會在香港問題上無動於衷!”，將在適當時機採取措施反擊。

廣告 繼續瀏覽後續

法國外長勒德里昂周三在法國參議院聽證會上強調，港版國安法與基本法規定的一國兩制“決裂”，他表示：“我將在適當的時候公布法國政府打算採取的反擊措施”。他補充：法國也希望歐盟其他成員國能夠協調行動。

法新社報道說，中共政體向香港強加的國家安全法涉及鎮壓“四大罪”：顛覆政權罪，分裂罪，恐怖主義罪以及勾結外國勢力罪，此法明顯針對去年香港爆發的反送中運動而來。

港版國安法強行推出，構成自香港1997年從英國治下回歸中國大陸以來最極端的事件。香港民主派擔心，按照『中英聯合聲明』以及『基本法』規定的香港人擁有的高度自治和自由權利將受到嚴重侵蝕。一個最嚴重的事例是，香港圖書館援引港版國安法撤除了部分香港民主人士的書籍，此舉被指是當代版的“焚書坑儒”，發生在21世紀20年代的香港，令世人驚駭。

與美國和英國等國相比，歐洲聯盟目前做出的反應被指過分溫和，歐盟輪值國主席默克爾正在受到越來越多的批評。

歐盟呼籲北京“避免任何破壞香港自治的行動”，但是沒有採取任何反擊措施。

而美國在取締香港特殊經濟地位待遇後，宣布將推出一系列制裁與港版國安法關聯的措施，包括制裁中共高官。

英國則宣布，履行歷史承諾，為向三百萬港人成為英國公民打開方便之門。

與歐盟的情形類似，法國在港版安全法公布之後溫和反應也遭到越來越多的批評。

周一，法國內閣完成改組，周三，面對議員質詢，勒德里昂外長強調：“現在，(港區國安法)與1997年制定的『香港基本法』規定的‘一國兩制’相比，真正是一個決裂.....所以，法國不能無動於衷。”