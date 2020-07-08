美限制阻撓外人進入西藏中國官員入境並考慮禁止抖音等中國程式

美國就西藏、新疆以及最新的香港問題和新冠狀病毒疫情，將有連串懲罰中國的舉措，其中包括國務卿蓬佩奧8日宣布向涉及西藏政策的中共官員實施簽證限制，蓬佩奧並且正在考慮禁止中國的手機程式如Tik Tok（即抖音的美國版）等在美國運作。

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在此同時，根據彭博新聞報道，美國白宮官員討論削弱港元與美元掛勾的聯滙制度方案，作為懲罰中國的其中一個選項。

蓬佩奧8日在一項聲明中宣布“我們今天開始將對那些涉及禁止外國人進入西藏的中國官員，實施入境簽證限制，我們將繼續尋求兩國關係的平衡對等。”

美國認為，北京一直都制度性地阻撓美國外交人員和其他官員、記者以及旅客進入西藏自治區和其他西藏地區，但在此同時，中國的官員和它的人民卻有更大的自由取得進入美國的途徑。

蓬佩奧並且表示正在考慮禁止Tik Tok和其他以中國為總部的網絡社交平台在美國運作。在此之前，印度因為最近與中國的邊境衝突，從而以國家安全為由禁止Tik Tok等數十個手機上的中國社交平台。

蓬佩奧接受福斯電視的訪問時說，被問到是否會禁止Tik Tok等中國社交程式時，他說：“我們肯定正在考慮相關的舉措。”

他說：“就有關美國人手機上的中國程式，我可以向你保證美國將會很快撥亂歸正，我不想搶先總統，但我們確實正在考慮當中。”

此外，彭博新聞報道，美國白宮官員討論削弱港元與美元掛勾的聯滙制度方案，作為懲罰中國的其中一個選項。

報道引述消息人士指，美國國務卿蓬佩奧的顧問，討論過削弱港元與美元掛勾的聯繫彙率的想法，有可能是通過限制本港銀行購買美元的能力，政府首要的任務，是尋找方法懲罰總部設在本港的銀行，特別是滙豐。

但並未提交到白宮高層討論，表明這構想並未受到廣泛關注，有關的建議面臨政府其他部門的強烈反對，擔心此舉只會傷害香港的銀行和美國的利益，而不是中國。

另外有消息人士指，攻擊聯彙的構想，目前只是在一系列討論方案清單的較低位置，討論清單包括取消美國與香港的引渡協議，以及終止同香港警方的合作。