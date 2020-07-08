蓬佩奧譴責中國對印度的“霸凌”行為

美國國務卿蓬佩奧周三譴責中國對印度的“霸凌侵略”行為。法新社消息，蓬佩奧並表示，中國與不丹新的領土爭端證明了北京的“恐嚇”政策。蓬佩奧說，北京到處挑起領土爭端已成“習以為常”。

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蓬佩奧周三在新聞發布會上談到中印在印度北部拉達克有爭議邊界最近發生的武裝衝突時說：“中國人在衝突中表現出的霸凌侵略令人難以置信。”

蓬佩奧說：“印度方面已盡最大努力進行回應。”蓬佩奧並說，他曾在與印度外長蘇傑生的會談中多次談到印中緊張局勢。

6月15日，印度和中國士兵在位於印度北部拉達克（Ladakh）的加爾萬河谷（Galwan Valley）發生的極端衝突。這是45年來兩軍之間第一次流血衝突，衝突導致印度一方20名士兵喪生，北京方面還沒有透露傷亡人數。

蓬佩奧在周三的新聞發布會上還指出，中國還抗議小國不丹提出的國際貸款請求。

蓬佩奧表示，“從喜馬拉雅山脈到越南水域，從釣魚台群島到其他地方的領土，北京到處挑起領土爭端已“習以為常”。他說，“世界不應該坐視這種霸凌行為，任其為所欲為繼續下去。”

中國，日本和台灣都聲稱對東海的釣魚台群島擁有主權。

在中印兩國發生邊境衝突後，印度日前宣布禁用抖音TikTok和其他58款主要來自中國的應用程序，其中包括騰訊的微信和阿里巴巴的UC瀏覽器。印度此舉得到包括美國等國的響應。