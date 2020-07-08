6月以來中國四省份降雨量達59年來最高 長江中下游監利以下江段全線超警

中國中央氣象台7月8日對外公布，6月以來，中國長江中下游流域四省(市)累計降雨量突破歷史記錄，為1961年來最高。當地時間8日10時，長江幹流黃石港站水位達到24.51米，超過警戒水位0.01米。至此，長江幹流湖北監利以下江段全線超過警戒水位。此外，7月7日深夜23時53分，浙江建德市政府防汛防旱指揮部發布公告，要求全市各單位、鄉鎮、居民做好新安江水庫首次開9孔泄洪的準備。

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中國中央氣象台指出，7月4日以來，西南地區東部至長江中下游再度遭遇強降雨過程。截至8日早晨，部分地區累計降雨量有100～250毫米，湖南張家界及湖北東南部、安徽南部、江西北部等地部分地區300～500毫米，湖北黃岡等局地超過800毫米。氣象監測統計顯示，6月1日至7月7日，安徽、湖北、浙江、重慶4省(市)累計降雨量為1961年以來同期最高，部分地區降雨量較常年同期偏多1～2倍。據中新社報道稱，中央氣象台8日繼續發布暴雨橙色預警，預計8日至9日，南方強降雨帶將逐步南壓，貴州、湖南、江西、浙江、福建等地部分地區有暴雨到大暴雨。未來三天，華北地區也將有一次較大範圍降水過程。

此外，新華社還在當天報導指，受近期強降雨影響，長江中下游幹流水位持續上漲。5日5時蓮花塘站突破警戒水位，此後幹流站點監利站、九江站、南京站陸續突破警戒水位。7日，漢口、碼頭鎮、安慶分別於當日7時、12時、13時達到警戒水位27.3米、21.5米、16.7米，當時長江中下游監利以下江段只剩黃石港站未達到警戒水位。目前，長江中下游幹流湖北監利以下江段各站日漲幅約0.1米至0.5米。截至8日8時，最大超警幅度在九江站，超警約1米。

對此，長江水利委員會預計，未來幾日，長江中下游幹流附近將有強降雨維持，幹流水位仍將繼續上漲，最大超警戒幅度在1米至1.5米左右。該機構提醒，超警意味着所在江段有可能出現堤防險情，沿江各地各部門務必做好巡堤查險工作。另據浙江省水利廳官方微博消息，7月8日6時，新安江水庫水位達108.37米，並且持續上漲。省水利廳今日7時發布新安江水庫4號調度令，決定從8日9時起，水庫開啟9孔泄洪閘泄洪，泄洪閘泄洪流量6600立方米/秒，發電流量1200立方米/秒，總出庫流量7800立方米/秒——半小時流量與整個杭州西湖的儲水量（1400餘萬立方米）相當。據悉，這是自1959年9月該水庫建成以來的首次。

消息指，當地時間7月7日9時30分，浙江省杭州市淳安縣千島湖景區暫停旅遊接待。目前，千島湖景區已勸退2000餘名遊客。這是千島湖景區首次因防汛暫停遊客接待。除千島湖景區，淳安龍川灣景區也因降雨遭到衝擊。千島湖即新安江水庫，是為建新安江水電站攔蓄新安江上游而成的人工湖，於1959年建成。水庫面積約573平方公里，蓄水量可達178億立方米。新安江水庫此前共開閘泄洪6次，分別是1983年、1994年、1995年、1996年、1999年和2011年。時隔9年，新安江水庫再次泄洪。