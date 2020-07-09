南早：料街頭抗爭減少防暴警隊約4000人重返舊崗位

香港警方估計類此圖中所示去年的街頭抗爭活動將因為國安法實施而大幅減少，因此將削減防暴警隊人數三分之二。

根據南華早報引述警方內部消息報道，因當局估計街頭抗爭活動將趨向式微，目前大約6000個防暴警察將有三分之二恢復舊職。

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報道指，有鑒香港已經實施港區國安法，當局面對類此去年大規模的街頭活動勢必減少，有警方內部消息披露，在去年被徵召加入防暴任務的警察，大約是現時6000名防暴警隊規模的三分之二，將返回原來的崗位，重操故業。

回歸舊崗位將分批兩次進行，而剩下的2000名防暴警隊，將繼續部署在敏感的地點，例如政府總部以及金鐘的立法會大樓和西營盤的中聯辦總部。

報道引述警方消息人士說：“如有需要，防暴警隊將可在立法會選舉前8月底再度重新組合。”消息人士表示，在國安法實施下，當局已經對其效能表示滿意，例如平日的“和你lunch”抗議活動的規模已經減少。

警務處長鄧炳強這個星期一告訴大陸的中央電視台，國安法已在香港發揮了功能，阻嚇不少反政府分子卻步，又警告年輕人不可從事分裂國家活動。

另一消息人士告訴南早，削減防暴警隊的人數，是希望有更多的警員返回舊崗位，重新上街巡邏對付罪案，例如偷竊和偷車非法活動。

2019年下半年警方一共接獲166宗搶劫的報案，而去年上半年只有44宗。

警方的數字透露，在去年打壓街頭抗爭中，一共發射了1.6萬枚催淚彈，1萬發橡膠子彈，2000發布袋彈。