南早：料街頭抗爭減少防暴警隊約4000人重返舊崗位
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根據南華早報引述警方內部消息報道，因當局估計街頭抗爭活動將趨向式微，目前大約6000個防暴警察將有三分之二恢復舊職。
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報道指，有鑒香港已經實施港區國安法，當局面對類此去年大規模的街頭活動勢必減少，有警方內部消息披露，在去年被徵召加入防暴任務的警察，大約是現時6000名防暴警隊規模的三分之二，將返回原來的崗位，重操故業。
回歸舊崗位將分批兩次進行，而剩下的2000名防暴警隊，將繼續部署在敏感的地點，例如政府總部以及金鐘的立法會大樓和西營盤的中聯辦總部。
報道引述警方消息人士說：“如有需要，防暴警隊將可在立法會選舉前8月底再度重新組合。”消息人士表示，在國安法實施下，當局已經對其效能表示滿意，例如平日的“和你lunch”抗議活動的規模已經減少。
警務處長鄧炳強這個星期一告訴大陸的中央電視台，國安法已在香港發揮了功能，阻嚇不少反政府分子卻步，又警告年輕人不可從事分裂國家活動。
另一消息人士告訴南早，削減防暴警隊的人數，是希望有更多的警員返回舊崗位，重新上街巡邏對付罪案，例如偷竊和偷車非法活動。
2019年下半年警方一共接獲166宗搶劫的報案，而去年上半年只有44宗。
警方的數字透露，在去年打壓街頭抗爭中，一共發射了1.6萬枚催淚彈，1萬發橡膠子彈，2000發布袋彈。