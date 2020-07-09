台灣已開放18個國家地區境外生可返台繼續學業仍禁中國大陸

台灣官方宣布，再增加來自五個「中低感染風險」國家的境外舊生，即日起可以入境台灣，繼續大學或研究所學業。總計目前台灣總共開放了來自十八個國家的境外舊生可以返台繼續學業，共有6795人。但境外生最多中國大陸，台灣官方到目前為止仍然拒絕開放，理由是，中國大陸疫情信息不透明。

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在今天以前，台灣官方已經開放境外生入境的國家、地區包括：越南、香港、澳門、泰國、帛琉、紐西蘭、文萊、斐濟、澳洲、蒙古、不丹、寮國、柬埔寨。今天再增加的五個國家則是：日本、南韓、新加坡、馬來西亞、斯里蘭卡。總計已開放了十八個疫情低風險的國家、地區。

優先順位則是，以今年的應屆畢業生為最優先，其次是這些國家、地區的其他舊生，再其次才是今年要入學的新生。

由於目前各國的大學正在同步招收新生，台灣有大學主管呼籲官方，儘快開放這十八國的新生入境，否則將衝擊今年度高教生的來源。教育部表示，已經在評估，預計近就會開放這十八國新生入境。

台灣官方透露，境外生完成報到後，將由各大學派在機場的輪值人員引導，搭乘專車前往「防疫旅館」隔離檢疫14天，防疫旅館也有學校派遣的人員協助安排入住，告知防疫事宜。校方人員會定期和他們聯繫，並把他們的健康狀況回報給地方政府。

另外，由在台陸生組成的「陸生返台推動組」昨天再度致函教育部長潘文忠，希望教育部考慮應屆畢業生的就學權益與返台的急迫性，在第二批開放名單中納入陸生應屆畢業生。

台灣官方統計，最初有4萬2千名境外新舊生無法入境，連續開放三波後，仍有3萬5千人無法入境，佔比超過八成，其中陸生約佔7500人最多。中央流行疫情指揮官陳時中表示，中國大陸疫情信息不透明，無法判斷疫情風險等級，因此還沒有同意開放。外傳疫情指揮中心可能在年底會開放陸生來台，指揮官陳時中否認，他說，沒有聽說陸生可以在年底返台。